63 тонны погибшей рыбы выловили в Атырау

Названа причина массовой гибели рыбы в Урале.

В Атырау названа причина массовой гибели рыбы в реке Урал, которая началась 2 декабря прошлого года и продолжалась на протяжении двух недель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Для расследования причин в регионе была создана межведомственная комиссия. На сегодняшний день собрано 63 тонны погибшей рыбы. Эта работа продолжается. Но гибель рыбы произошла в период ледостава и поэтому ее много осталось подо льдом.

В реке Урал в декабре прошлого года массово погибли судак и жерех, лещ и вобла, толстолобик и сазан. Акватория, в которой всплыла рыба частиковых пород, по протяженности превысила 20 километров реки Урал. Следом началась гибель осетровых на двух предприятиях. Рыбоводный завод, занимавшийся выращиванием мальков для воспроизводства на 90% сократившейся в Каспии популяции осетровых, потерял две трети маточного стада. Еще на одном заводе, где занимались товарным выращиванием русского и сибирского осетра, рыба погибла полностью – все 36 тысяч особей.

- На основе результатов лабораторных исследований комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК представлено заключение о том, что фактором гибели рыбы послужили токсические действия аммиака. Что подтверждается патологоанатомическим вскрытием рыб, - рассказал руководитель управления воспроизводства рыбных ресурсов и аквакультуры Кадырбек Искалиев.

В регионе продолжает работать межведомственная комиссия. Заведено два уголовных дела, в ходе расследования которых идет поиск виновного в загрязнении заповедной реки. В декабре, пока лед не стал прочным, в Урале было собрано 5 тонн погибшей рыбы частиковых пород. Продолжается очистка садков осетроводческого завода, в которых находилось 36 тысяч рыбин. Извлечена половина. В общей сложности собрано 63 тонны погибшей рыбы. Но это лишь часть погибшей рыбы.

Гибнуть рыба начала чуть больше месяца назад, когда на Урале начал образовываться лед. Собрать всю мертвую рыбу, которая продолжала всплывать в лунках и майнах в течение двух недель, было просто невозможно. Поэтому реальные масштабы ущерба, нанесенного рыбным богатствам региона, и точные экологические последствия станут известны лишь весной. После того, как лед растает.

Не допустить весной новой экологической катастрофы – важное направление работы межведомственной комиссии.

- Как только лед начнет таять, мы бросим все силы на то, чтобы собрать погибшую рыбу. Главное, не дать ей разложиться и скатиться с большой паводковой водой в Каспийское море. К этому мы уже готовимся. Из бюджета выделяются средства и на дополнительные исследования акватории реки, где могут оставаться отравляющие вещества, погубившие рыбу, - сказал руководитель управления рыбного хозяйства Артур Садибеков.

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