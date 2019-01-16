Головкину предложили два денежных боя вместо "Канело"

GGG пока не определился с новым телепартнером.

Журналист Джефф Аранау поделился мнением о возможных вариантах продолжения карьеры экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО), который пока не определился с новым телепартнером, пишут Vesti.kz.

Головкин стал свободным агентом после того, как телеканал HBO, на котором он выступал с 2012 года, решил уйти из бокса. Последним поединком по контракту с HBO для казахстанца стал матч-реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 34 КО). Их второй поединок состоялся в сентябре 2018 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса. Тем самым GGG потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Сообщалось, что у Головкина есть три предложения о сотрудничестве. Так, на казахстанца, помимо DAZN претендуют телеканал ESPN и проект Premier Boxing Champions (Fox/Showtime) от именитого промоутера Эла Хэймона.

"Если Головкин не подпишет контракт с DAZN, то может осложнить ситуацию с организацией третьего боя с "Канело", который недавно подписал с этой компанией пятилетний контракт с 11 боями на 365 миллионов долларов. Хотя у GGG есть и другие варианты. Если он подпишет контракт с Premier Boxing Champions, его бои, скорее всего, будут показаны на Showtime PPV. Он сможет заработать действительно хорошие деньги, встретившись с такими популярными боксерами, как Джермалл Чарло или Каллум Смит", - пишет автор.

Напомним, Каллум Смит (25-0, 18 КО) является чемпионом мира во второй средней категории по версии WBA (Super) и победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а Чарло (28-0, 21 КО) владеет поясом "временного" чемпиона WBC в среднем весе.

В то же время промоутер Оскар Де Ла Хойя из Golden Boy Promotions, ведущий дела Альвареса, заявил, что они начали переговоры с Головкиным о третьем бое. Команда мексиканца уже забронировала для следующего боя T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где состоялись два боя с казахстанцем (в сентябре 2017 года их первый поединок завершился ничьей).

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