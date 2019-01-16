В 2018 году было продано рекордное количество автомобилей Toyota и Lexus

"Тойота Мотор Казахстан" непрерывно оценивает уровень удовлетворенности клиентов для постоянного совершенствования и улучшения сервиса.

Прошлый год еще раз подтвердил исключительную популярность марок Toyota и Lexus в Казахстане, чьи продажи на территории республики превзошли все ожидания. Судя по показателям, бренды завоевывают в таком же темпе и рынок соседнего Кыргызстана.

По данным компании "Тойота Мотор Казахстан", в 2018 году Казахстан и Кыргызстан продемонстрировали впечатляющие продажи – 14 032 автомобилей Toyota и Lexus. Это на 32% больше, чем в предыдущем году (10 678 единиц), и рекордное количество за последние 10 лет. Всего же за последнюю декаду в двух странах было реализовано 95 040 автомобилей через официальную дилерскую сеть Toyota и Lexus. При этом колоссальный прирост продаж приходится на Camry – 43% (4 845 единиц), запуска нового поколения которого ждали многие в 2018 году.

Кроме того, наметился устойчивый тренд в пользу качественного сервиса по высоким стандартам в официальной сети Toyota и Lexus. В 2018 году в дилерских центрах было проведено более 140 000 обслуживаний автомобилей, а показатели продаж запасных частей увеличились на 21%.

Во-первых, это обусловлено высоким качеством сервисного обслуживания, поскольку весь персонал дилерских центров непрерывно повышает свою квалификацию. К примеру, в 2018 году более 400 сотрудников прошли обучение в учебном центре "Тойота Мотор Казахстан", который официально был открыт в 2017 году. Во-вторых, обслуживание в большинстве случаев производится максимально быстро, так как на складе в наличии более 25 тысяч востребованных запасных частей и компонентов.

В 2018 году бренд Lexus стал еще ближе к своим клиентам в регионах – компания открыла пять новых уполномоченных сервисных центров Lexus на базе дилерских центров Тойота, где можно получить полный спектр услуг по сервисному обслуживанию по высоким стандартам бренда. Центры также служат пунктом выдачи новых автомобилей, которые можно приобрести у официальных дилеров Lexus.

"Тойота Мотор Казахстан" также предложила своим клиентам программу "Автомобили с пробегом", по которой в прошлом году было реализовано 1 850 автомобилей. Из них 333 были приобретены в кредит через собственную компанию "Тойота Финанс". Всего же "Тойота Финанс" прокредитовала покупку 3 326 новых автомобилей Toyota и Lexus – по статистике клиенты гораздо чаще выбирают ее, нежели банковские автокредиты, благодаря выгодным условиям (среди всех представленных финансовых организаций в официальной дилерской сети доля "Тойота Финанс" составляет 71,2%). Есть также уникальный продукт "Комфорт" – для клиентов, которым удобнее вносить ежемесячные платежи в минимальном размере.

Помимо выгодного кредита, клиентам Toyota и Lexus доступен широкий выбор страховых продуктов, разработанных "Тойота Иншуранс Менеджмент", в том числе страхование автомобиля КАСКО. Данная программа страхования предусматривает

полную защиту автомобиля от непредвиденных событий с гарантированным ремонтом в официальных дилерских центрах – для предусмотрительных покупателей, желающих избавить себя от любых рисков. За прошедший год более 2000 клиентов застраховали свои автомобили, а более 400 из них получили страховые выплаты, с помощью которых они смогли качественно отремонтировать свои автомобили или приобрести новый, взамен утраченного.

"Тойота Мотор Казахстан" непрерывно оценивает уровень удовлетворенности клиентов для постоянного совершенствования и улучшения сервиса. В прошлом году, по результатам опроса, 91% из опрошенных 14 286 обладателей Toyota и 90% из опрошенных 2 273 владельцев Lexus признались, что порекомендовали бы эти марки своим друзьям.

Президент "Тойота Мотор Казахстан" господин Кит Симмонс отметил, что, благодаря всем этим усилиям, удалось завоевать особое отношение клиентов к брендам Toyota и Lexus.

"Я хотел бы поблагодарить всех наших клиентов в Казахстане и Кыргызстане за доверие и приверженность к нашим брендам. Мы совместно с нашими дилерами мы будем добиваться того, чтобы владение автомобилями Toyota и Lexus приносило им еще больше приятных эмоций. Также, пользуюсь случаем, я бы хотел поздравить всех жителей Казахстана и Кыргызстана с началом Нового года, пожелать здоровья, благополучия, ясного неба над головой и достижения всех поставленных целей на 2019 год", – сказал он.

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