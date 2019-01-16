Цены на импортные товары в Казахстане поднялись на восемь процентов

Цены на экспортируемые товары повысились на 23,4%.

В январе-ноябре 2018 года цены на экспортируемые товары повысились на 23,4%, импортируемые – на 8%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

За прошедший период цены экспортных поставок повысились на нефть на 32,2%, газ природный – на 25,3%, марганцевые руды – на 23,1%, железные руды – на 19,7%, медь – на 17,1%, ферросплавы – на 14,9%, прокат черных металлов – на 12,6%, уголь – на 8,6%, снизились – на свинец на 12,4%, цинк – на 7,6%. Увеличение цен отмечено на ячмень на 19,2%, пшеницу – на 16,8%, хлопок – на 9,3%, их уменьшение – на шерсть на 4,2%.

Из импортируемой продукции фрукты и орехи подорожали на 59,4%, мясо птицы – на 29,2%, рыба – на 15%, сахар – на 13,4%, овощи – на 11%, чай – на 10,1%, маргарин – на 4,2%, фармацевтическая продукция – на 3,4%, какао подешевело на 1,6%. Цены на обувь стали выше на 27,9%, строительные материалы – на 19,4%, пластмассу – на 13,9%, текстильные изделия – на 13,1%, бумагу – на 13%.

Для расчета индексов цен используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

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