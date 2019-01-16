На востоке Казахстана ожидается метель

В целом, на большей части страны возможна неустойчивая погода.

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Казахстане на 16 января, передает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на востоке – метель.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской области - местами метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В, Туркестанской, Кызылординской областях местами - туман, гололед, ночью в Туркестанской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области - ночью местами туман, гололед, днем усилится ветер 15-20 м/с. В Атырауской области - местами туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается туман. В Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

Кроме того, 15-16 января на горных реках Жамбылской, Туркестанской и 16 января Алматинской областей в связи с прогнозом сильных осадков возможны подъемы уровней воды.

Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, облачно: дождь.

Прогноз погоды в Астане: днем -9°, облачно.



Прогноз погоды на 16 января.

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