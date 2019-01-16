McDonald's проиграл тяжбу за торговую марку Big Mac

Товарный знак, который теперь был отозван, первоначально был предоставлен Mcdonald's для использования в Европейском Союзе в 1996 году.

Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

Корпорация проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's. Результат судебного процесса означает, что Supermac's будет разрешено расширить свою сеть по всей Великобритании, и что Mcdonald's больше не имеет права на свою торговую марку Big Mac в Европейском cоюзе.

Supermac's теперь может расширить свою франшизу по всему Соединенному Королевству и назвать любые продукты питания для продажи как Big Mac, пишет издание. Mcdonald's попыталась остановить расширение Supermac's по всему Евросоюзу. При этом американская компания утверждала, что потребители будут путать название Supermac's с культовым бургером Big Mac.

В процессе Supermac's сослалась на юридическую тактику Mcdonald's, которая регистрирует фирменные наименования и «хранит их в сундуке войны, чтобы использовать против будущих конкурентов».

Свое решение EUIPO обосновало тем, что McDonald's не предоставила доказательства действительного использования товарного знака Big Maс. «Очевидно, EUIPO не посчитало использование Big Mac в названии бургера достаточным доказательством того, что Mcdonald's действительно использует эту торговую марку», — пишет издание.

Теперь Supermac's может использовать наименование Big Mac для любых своих продуктов. ​Товарный знак, который теперь был отозван, первоначально был предоставлен Mcdonald's для использования в Европейском Союзе в 1996 году.

В 2015 году Supermac's пыталась расширить свою деятельность в Великобритании и Европе, однако тогда дальнейшее развитие сети было остановлено после проигрыша в суде: Mcdonald's удалось доказать сходство между названиями Supermac и Big Mac.

Пока неизвестно, воспользуется ли McDonald's правом на апелляцию.

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