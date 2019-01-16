Опубликованы лучшие фотографии с дронов за 2018 год

Фото были выбраны более из 4 тысяч работ.

Международный конкурс Drone Photography Contest прошел уже в пятый раз при поддержке фотосервиса Dronestagram и журнала National Geographic, передает fototelegraf.ru.

Всего в 2018 году поступило более 4 тысяч работ из 101 страны мира.

Фотография бегемотов, принимающих грязевую ванну в одном из национальных парков Танзании, сделанная пользователем Zekedrone, заняла на конкурсе первое место.

Снимок пользователя Транг Фама из Вьетнама занял второе место. На этой фотографии вьетнамский рыбак забрасывает сети в море.

Этот снимок украинского фотографа под ником Qliebin, сделанный на берегу моря в Одессе, занял третье место на конкурсе.

Снимок южноафриканского фотографа Люка Максимо Белла сделан недалеко от Кейптауна. В объектив фотографа попало семейство южных гладких китов — мать и детеныш.

На этом снимке россиянина Максима Тарасова запечатлен закат в горах Исландии.

Активный хищник, который ведет охоту на стайных рыб. Этот снимок, сделанный Адамом Баркером, стал лучшим в номинации Дикая жизнь.

Еще один снимок Транг Фама из Вьетнама: так выглядят с высоты многочисленные ловушки на лобстеров, установленные жителями приморской провинции Пху Йен.

Фотограф Джей Галамбра из Восточного Тимора сделал этот снимок в месте впадения бурной горной реки в океан.

Еще один победитель в Категория "Абстрактное". Автор снимка: Мартин Мекнаровски

Этот оригинальный снимок Сингапура с высоты, сделанный пользователем под ником Макбук Бой, был удостоен специальной награды жюри.

Снимок белого медведя сделан в Гренландии французским фотографом Флорианом Леду.

Фотограф Луис Алонсо Хименес Сильва стал победителем конкурса в категории "Спорт".

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