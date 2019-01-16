Курс доллара и рубля подрос на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,06 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,06 тенге за доллар (+0,21 тенге), объем торгов – 24,9 млн долларов (-12 150 тыс. USD).
Средневзвешенный курс евро составил 431,60 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6455 тенге за рубль(+0,0078 тенге), объем торгов – 5,5 млн рублей (-19 500 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7913 тенге за юань (-0,0687 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 377,5-379,1 тенге, евро - 431,5-434,5 тенге, рос.рубля - 5,63-5,69 тенге.
В торгах приняли участие 16 банков.
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