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Курс доллара и рубля подрос на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,06 тенге.

Фото : Zakon.kz16 января 2019, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,06 тенге за доллар (+0,21 тенге), объем торгов – 24,9 млн долларов (-12 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 431,60 тенге за евро, объем торгов – 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,6455 тенге за рубль(+0,0078 тенге), объем торгов – 5,5 млн рублей (-19 500 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,7913 тенге за юань (-0,0687 тенге), объем торгов – 400 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 377,5-379,1 тенге, евро - 431,5-434,5 тенге, рос.рубля - 5,63-5,69 тенге.

В торгах приняли участие 16 банков.


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