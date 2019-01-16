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Шесть серийных карманников задержаны в Алматы в течение суток

Полицейские решили обнародовать их данные и фотографии.

Фото : МВД ЛНР16 января 2019, 11:41

Полиция Алматы продолжает практику обнародования лиц серийных воров, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

Как отметил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков, практика показывает, что даже после лишения свободы некоторые не делают для себя должных выводов, и, выйдя на свободу, снова совершают преступления. Люди, чьи фото размещены ниже – в их числе.

"Они были задержаны с поличным сотрудниками оперативно-поискового отдела нашего подразделения. Возможно, есть люди, ставшие жертвами их преступного посягательства, в таком случае призываем их незамедлительно связаться с нами по телефонам: 254-40-09; 254-40-12 и 254-43-93", – сообщил подполковник полиции Есен Искаков.


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