Учитель из Семея обучает детей с особенными потребностями по своей методике

Поначалу мне было тяжело, потому что для них я не могла подобрать правильную и полезную программу - Асель Капарова.

Учитель английского языка Асель Капарова бесплатно обучает 30 детей в Семее. Девушка получила 1 миллион тенге от Проекта развития молодёжного корпуса, на которые открыла свою языковую школу Happy Kids. Теперь у Асель обучаются дети в двух группах: из многодетных семей и с особенными потребностями.

Асель не понаслышке знает о необходимости английского языка в нынешнее время, владение которым открывает доступ к огромному количеству информации и расширяет горизонты общения. Однако увлечение это недешёвое. Большое количество ребят из многодетных семей не имеют возможности посещать курсы английского.

- Я их обучаю читать, писать, правилам грамматики. Помимо этого, развиваем словарный запас с детьми, я пытаюсь привить им интерес к изучению английского языка. Ведь знание английского поможет расширить их кругозор, и они смогут увидеть культуру других стран, - отмечает Асель.

Во время обучения детей с особенными потребностями Асель столкнулась с тем, что им не подходит выбранная методика. Ведь многие из них не посещали школу и не умеют читать, писать. Также в центре занимаются дети с кратковременной памятью, которые не могут надолго запомнить полученную информацию.

- Поначалу мне было тяжело, потому что для них я не могла подобрать правильную и полезную программу. Но сейчас благодаря обучению, которое мы проходили в рамках проекта Zhas Project, мой ментор и моя команда помогли мне составить правильную программу обучения английскому языку для моих детей. Сейчас уже находим интеллектуальный подход к каждому из учеников, - рассказывает Асель.

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