Аномальное тепло идет в Казахстан из Ирана
О погоде на 17-19 января рассказали синоптики.
Фото : из открытых источников16 января 2019, 11:49
Какая погода ждет казахстанцев 17-19 января, рассказали в "Казгидромете", передает Zakon.kz
По данным синоптиков Управления краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра РГП "Казгидромет", казахстанцев ждет аномальная погода.
"Из районов Ирана на Казахстан происходит вынос теплых воздушных масс. Поэтому и температура воздуха на всей территории сохраняется на 5…15 градусов выше климатической нормы. И несмотря на то, что в предстоящие трое суток южный циклон будет вызывать в северной половине республики снегопады, метели, в южной – дождь, мокрый снег, гололёд и туман, температура воздуха по-прежнему сохранится выше нормы", – отметили специалисты.
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