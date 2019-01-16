Все это ерунда! Галкин рассказал о самочувствии Пугачевой

Ведущий опроверг новость о том, что Алла Борисовна едва не задохнулась на съемках.

В Сети ранее появилась информация о том, что Алле Пугачевой стало плохо на съемках передачи на Первом канале, которая была посвящена ее приятелю Игорю Николаеву, передает Teleprogramma.pro.

Как отмечалось в публикации, у Примадонны запершило в горле, а вскоре даже проявились признаки удушья от искусственного снега, задействованного на съемках.

Журналисты позвонили Максиму Галкину, чтобы спросить, как чувствует себя певица. Юморист был удивлен этой новости. Максим сообщил, что передача снималась еще в ноябре, и подобного инцидента там не происходило.

- Какая аллергия? У неё всё прекрасно. Просто есть несколько сайтов, которые порождают всю эту ерунду. Съемка с Игорем Николаевым была 29 ноября. А сам Николаев уже отдыхает в Майами. С тех пор Алла нигде не снималась. И аллергии у неё нет. Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать. Так что меньше верьте тому, что пишут в интернете. Короче, всё хорошо! – пояснил артист.

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