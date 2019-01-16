Граждане КНР и Индии смогут находиться в аэропортах Алматы и Астаны 72 часа без визы

Внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК и в Правила осуществления миграционного контроля.

Постановлением правительства Казахстана от 29 декабря 2018 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из страны и Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу Казахстана, незаконно пребывающих на территории РК, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию республики, передает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом, который гласит, что для граждан Китайской Народной Республики и Республики Индия, следующих транзитом через международные аэропорты городов Астаны и Алматы, действует 72-часовой безвизовый режим въезда, пребывания и выезда из Республики Казахстан до 23.59 часов 31 декабря 2019 года.

72-часовой безвизовый режим действует для граждан КНР и РИ, следующих транзитом казахстанскими авиакомпаниями в третьи страны через международные аэропорты городов Астаны и Алматы, при наличии действующих авиабилетов казахстанских авиакомпаний.

Этим гражданам Погранслужба КНБ РК в пунктах пропуска выдает миграционные карточки с указанием времени пересечения госграницы.

В свою очередь казахстанские авиакомпании представляют в Пограничную службу и Министерство внутренних дел РК список граждан, следующих транзитом и использующих 72-часовой безвизовый режим, до прибытия рейса в международные аэропорты городов Астаны и Алматы, а также содействуют проведению поисковых мероприятий граждан КНР и РИ, не прибывших на свои рейсы для выезда из Казахстана в третьи страны, а равно нарушивших указанный безвизовый режим пребывания в республике.

В случаях нарушения гражданами этих стран 72-часового безвизового режима расходы по выезду несут выдворяемые иммигранты. При отсутствии либо недостаточности средств у названных лиц казахстанские авиакомпании, доставившие указанных лиц, организуют выезд за счет собственных средств.

При оформлении авиабилетов для граждан указанных стран, использующих безвизовый режим, казахстанские авиакомпании обеспечивают выдачу памятки авиакомпаний о правилах пребывания и ответственности за нарушение миграционного законодательства, в том числе режима.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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