Как кормить пернатых зимой в Астане

В столице можно встретить около 100 видов пернатых.

Какие птицы зимуют в Астане и как их правильно подкармливать, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

Как вы думаете, сколько видов птиц обитает в Астане? Большинство горожан вряд ли назовут больше десятка. Первыми, конечно, вспоминаются голуби, воробьи, синицы. Потом – сороки, вороны, совы в парке, утки на Гребном канале… а еще?

Большая синица

А вот по данным орнитологов, в нашем городе можно встретить около 100 видов пернатых.

"Лично я с 2006 года видел в Астане 92 вида птиц в разные сезоны, и это с учетом того, что я нахожусь в городе постоянно и не всегда имею возможность специально искать птиц. Но, по моим предположениям, в черте Астаны и ее окрестностях могут встречаться более 200 видов птиц. Например, совсем не исследованы долина реки Есиль, тростниковые заросли ближайших озер", – говорит научный сотрудник Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) орнитолог Руслан Уразалиев.

Большой пестрый дятел

Разумеется, не все эти виды обитают в наших краях круглый год. Есть птицы оседлые, есть мигрирующие – те, что совершают дальние перелеты, а есть кочующие – они в поисках пропитания перелетают с места на место в пределах одной климатической зоны.

Какие же птицы зимуют в Астане?

Обыкновенный снегирь

По словам Руслана Уразалиева, птиц, которые встречаются в Астане зимой, условно можно разделить на "резидентов" и прилетающих зимовать из северных регионов. В течение зимних месяцев орнитолог зарегистрировал в Астане 27 видов птиц-резидентов и гостей.

Желтоголовый королек

Свиристель

Чиж

На зимовку к нам прилетают свиристель, снегирь, желтоголовый королек, поползень, зеленушка, чиж, щегол, клест-еловик, дубонос. Одних только синиц можно насчитать пять видов: большая синица, синица-московка, ополовник (или длиннохвостая синица), лазоревка обыкновенная (синяя синица) и лазоревка белая, или князек.

Белая лазоревка (князек)

"Из синиц наш фоновый вид, самый распространенный – большая синица. Этот вид – интродуцированный в Казахстане, то есть не коренной, его завезли в Алма-Ату в далеких 60-х. Но большая синица успешно расселилась по всему Казахстану, и чаще всего мы видим именно ее", – говорит исполнительный директор АСБК Вера Воронова.

"Из постоянных видов, которые можно увидеть в Астане – голубая синица, или лазоревка. Она действительно голубая, чуть меньше большой синицы. В принципе, она у нас круглый год здесь, гнездится. Есть еще длиннохвостая синица, или ополовник: выглядит как кругляшок и длинный хвостик… В прошлом году у меня на кормушке появились синицы-московки, которые раньше у нас не зимовали, они начали зимовать в нашем регионе года три назад. Московка очень похожа на большую синицу по окрасу, но совсем маленькая. На английском она называется "coal tit" – угольная синица", – рассказывает собеседница.

Дубонос

Зимой птицам трудно раздобыть корм под снегом и льдом. В сильные морозы, метели, снегопады они массово гибнут от голода и холода. По некоторым данным, из десяти синиц до весны доживает всего одна.

"Нужда в подкормке обусловлена тем, что птицы, прилетающие и остающиеся зимовать по соседству с человеком, не всегда находят естественный корм, так как человек изменяет окружающую среду в удобную для него сторону, зачастую не задумываясь об удобстве братьев меньших", – говорит Руслан Уразалиев.

Но при этом, подчеркивает орнитолог, диких птиц, живущих на свободе, нужно лишь подкармливать, а не кормить, и только во время суровой зимы. Важно, чтобы птицы не прекращали искать другую пищу в природе.

Чем же подкармливать птичек, чтобы не навредить им? Информации об этом много – но, к сожалению, она часто противоречива.

"Правило заключается в том, что нужно постараться предлагать птицам в качестве подкормки продукты максимально естественного происхождения и вида", – объясняет Р. Уразалиев.

Самый простой и универсальный птичий провиант – это сырые подсолнечные семечки и сало (не соленое и не копченое). Жареные и соленые продукты птицам вредны. Поэтому, например, не стоит кормить их плавлеными сырками, как советуют в интернете – сыр содержит соль. В сети тиражируется категорический запрет на пшено. Чем он объясняется?

"Не рекомендуется подкармливать птиц сырым пшеном, потому что это очищенное просо, лишенное своей естественной оболочки. Лишаясь природной оболочки, продукты подвергаются окислению. Просом можно подкармливать. Но если все же невмоготу и хочется угостить птиц пшеном, то лучше его предложить им в отварном виде. Отварным пшеном мы кормили птенцов гусей и кур в детстве", – комментирует Уразалиев.

Есть разная информация о том, вредно ли кормить зимующих в городе уток хлебом. Представитель АСБК присоединяется к тем орнитологам, которые считают, что хлеб не вреден и вполне годится для зимней подкормки уток. Хотя есть и альтернативы: слегка отваренные крупы, нарезанные отварные овощи, вареная рыба.

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия – крупнейшая в стране общественная природоохранная организация – ежегодно с 1 декабря по 15 марта проводит кампанию "Зерна тепла". Ее цель – привлечь казахстанцев к зимней подкормке, чтобы как можно больше птиц пережили морозы и встретили весну. Традиционно в этом опираются на школьников. Как рассказал куратор кампании "Зерна тепла" Мухит Суттибаев, в первые два года АСБК привлекала школы к этому движению через Министерство образования и науки. Но сейчас в ассоциации отказались от такого подхода.

"Наша задача – чтобы птицы в итоге еду получили, а не чтобы школа была обвешана красивыми кормушками. А чаще всего получается так, что кормушки сделают, повесят… но это же дети, они не всегда могут сами пойти на рынок и купить семечки. Все будет зависеть от учителей, от родителей: кто снабдит детей семечками, чтобы они каждый день сыпали их в кормушку", – говорит Вера Воронова.

Сейчас АСБК стремится находить и поддерживать настоящих энтузиастов, которым птицы действительно небезразличны. Упор делают на соцсети, на поддержку увлеченных педагогов, школьных клубов любителей природы. Пока найдены всего шесть клубов по всему Казахстану: в Караганде, Костанае, Рудном, Алматы, Астане. Клуб в Астане – студенческий, действует в Казахском агротехническом университете.

"Чем мы можем помочь? Встречаемся, разговариваем, даем книжки, определители птиц. Учителям даем материалы, по которым они могут проводить открытые уроки. Можем приехать в школу, рассказать, показать, подсказать места для экскурсий, сводить на экскурсии", – говорит Вера Воронова.

Чтобы присоединиться к кампании "Зерна тепла", необязательно быть членом какого-то клуба или организации. Всех друзей природы приглашают вступать в группы "Зерна тепла" в Facebook и ВКонтакте, делиться опытом, публиковать фото и видео своей кормушки и ее гостей.

"Цель кампании – не только привлечь тех, кто хотел бы начать подкармливать птиц и не знает как. Наша кампания и для тех, кто занимается этим давно, – подчеркивает Вера Воронова. – Важно, чтобы мы объединились и своим примером показали, что птиц подкармливают не только бабушки и дедушки по старой памяти, но и люди самого разного возраста, социального статуса и профессий. Через соцсети мы хотим возродить культуру зимней подкормки птиц".

Влада Гук

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