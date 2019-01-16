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Найдены тела пяти погибших при обрушении дома в Шахтах

Поисковые работы завершены.

Фото : © Следственный комитет РФ16 января 2019, 12:29

Спасатели нашли тело пятой погибшей на месте частично обрушившегося дома в Шахтах, сообщили РИА Новости в ростовском управлении МЧС.

Поисковые работы завершены.

Ранее спасатели отмечали, что на месте обрушения осталось обследовать одну комнату. Замгубернатора области Вадим Артемов уточнял, что продолжаются поиски 23-летней девушки, тела ее родителей уже извлекли из-под завалов.

Трагедия в Шахтах

В понедельник в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Повреждения получили 16 квартир.

Из-под завалов удалось спасти семерых человек. Среда объявлена в Шахтах днем траура.

Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.


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