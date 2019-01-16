Cнять остросюжетный фильм на основе спасательной операции "Жусан" предложил депутат

Это, безусловно, окажет позитивное влияние на патриотическое и духовное воспитание молодежи - мажилисмен.

В своем депутатском запросе, озвученном на пленарном заседании мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина, Куаныш Султанов предложил снять фильм, основываясь на операции "Жусан", передает корреспондент Zakon.kz.

"Проведенная по поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева операция по спасению казахстанских граждан вполне может служить великолепным сюжетом для создания высокохудожественных фильмов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в год молодежи", - считает парламентарий.

В связи с этим он предложил премьеру страны поручить по госзаказу создать остросюжетный, художественно-документальный, по содержанию патриотический фильм на основе операции "Жусан".

По словам Султанова, первая неделя нового года, как известно, ознаменовалась необычным, но трогательным заявлением главы государства об успешном завершении уникальной гуманитарной операции "Жусан", благодаря которой из Сирии на Родину вернулись 11 женщин, 30 детей, всего 47 граждан Казахстана вывезенные обманным путем и оказавшиеся заложниками у террористов.

"Инициируя подобный акт милосердия и гуманизма, Президент проявил беспрецедентную заботу и внимание к судьбам граждан Казахстана независимо от их местонахождения. Как разрабатывалась операция, и через какие сложности и риски она смогла пройти, это известно лишь Президенту и конкретным исполнителям, что так же заслуживает уважения. Уникальная операция стала возможным, прежде всего, благодаря международному авторитету главы нашего государства, признанию его активной, всесторонней миротворческой деятельности", - подчеркнул мажилисмен.

На его взгляд, такие спецоперации подвластны лишь "сильным и влиятельным государствам, обладающим обученными профессионалами и соответствующим техническим и вооруженным потенциалом".

"Это особое событие, во всех отношениях заслуживающее значительно достойного внимания государства и общества. Главное, спасены люди, наши сограждане. Во-вторых, мировому сообществу еще раз продемонстрировано миротворческая международная деятельность Казахстана. В-третьих, мы убедились в высоком профессионализме наших спецслужб и боеготовности оборонного арсенала, что, безусловно, окажет позитивное влияние на патриотическое и духовное воспитание молодежи", - считает Султанов.

Парламентарий добавил, что настало время снимать свои патриотические кинокартины.

"Мы привыкли с восхищением созерцать голливудские фильмы о благородствах и действиях в критически рискованных ситуациях спецслужб и государственных деятелей зарубежных стран, тогда как наши телеканалы перегружены "пустотой", за исключением фильмов последних лет таких как "Кочевники", "Войско мың бала", "Путь Лидера", "Казахское ханство. Алмазный меч", "Дорога к матери" и др. Но этого явно недостаточно. Массовому вниманию нашей молодежи для экранов кинозалов и электронных средств необходимо больше и системно создавать фильмы и передачи патриотического содержания, которые были бы способны прививать любовь к своей Родине, земле, народу", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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