Профсоюзный центр Павлодарской области выступает за обновление коллективных договоров

Специалисты предлагают включить пункты о повышении зарплаты в договоры.

Специалисты профсоюзного центра в Павлодарской области выступили за качественное обновление содержания коллективных договоров, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Для этих целей постоянно работает штаб по заключению коллективных договоров по адресу: Павлодар, Площадь Победы, 3 и телефон горячей линии 32-18-45.

По данным профсоюзного центра, на 1 декабря 2018 года в Павлодарской области действует 6344 предприятий, из них на 5737 заключены коллективные договоры, что составляет 90,4 %.

- Необходимо включить в коллективные договоры пункты повышении и индексации заработной платы. Кроме того, колдоговор должен содержать социальный пакет льгот не только для работающих, но и для пенсионеров, а в определенных случаях и для членов семей работников, - считает председатель ТОП "Профсоюзный центр Павлодарской области" Динара Айтжанова.

К примеру, коллективным договором АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" предусмотрено производить 20-процентную надбавку к окладам молодых специалистов, направленных на станции 3, 4, 5 классов и раздельные пункты, в течение первых двух лет работы. Коллективным договором АО "ТНК "Казхром" предусмотрено женщинам перед уходом в отпуск по беременности и родам предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 18 календарных дней.

А согласно колдоговору АО "Трамвайное управление города Павлодара" сотрудницам, имеющим двух и более детей до 12 лет, положены два дня дополнительного оплачиваемого отпуска. Это хорошие примеры заботы предприятий о предоставлении социальных льгот человеку труда.

Напомним, 5 октября 2018 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу поручил правительству страны с 1 января 2019 года повысить минимальную зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге. Как отмечает заместитель руководителя управления труда Павлодарской области Марат Кабжамитов, в рамках Послания главы государства, в этом году в Прииртышье около 193 работодателей на предприятиях, где трудятся более 33 тысяч человек, выразили готовность повысить заработную плату 9 292 работникам.

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