Как будут использоваться платные автодороги в Казахстане

В частности, речь идет об автодорогах Алматы - Капшагай, Алматы - Хоргос, Астана - Темиртау.

Министр по инвестициям и развитию РК подписал приказ от 24 декабря 2018 года об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения (участок Алматы – Хоргос) на платной основе, передает Zakon.kz.

Так, участок Алматы - Хоргос километр 25 + 800 - км 320 + 800 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б категории Алматы - Шелек - Хоргос 25 + 800 - км 320 + 800 используется на платной основе.

При этом проезд может осуществляться по альтернативной дороге: граница Республики Узбекистан (на Ташкент) - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос через Кокпек, Коктал, Кайнар, (с подъездами к границе с Кыргызстаном и обходами Тараз, Кулан, перевала Кордай) автомобильная дорога общего пользования республиканского значения.

Начальный пункт платной дороги - км 25 + 800, конечный пункт платной дороги - км 320 + 800.

Техническая классификация платной дороги - категория I-б, основные параметры платной дороги:

ширина полосы проезда по автомобильной дороге - не менее 3,75 метра;

ширина полосы проезда по автомобильной дороге в месте пунктов взимания платы - не менее 3,00 метра;

ширина крайней правой полосы проезда в месте пунктов взимания платы - не менее 6,0 метра и предназначена для проезда негабаритного транспорта;

количество полос движения по автомобильной дороге - 4 полосы в обоих направлениях;

Протяженность платной дороги - 295 км.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласно приложению 2 к приказу.

Срок использования данного участка на платной основе - 20 лет.

Еще один приказ был подписан об использовании автомобильной дороги Алматы - Капшагай на платной основе.

Участок Алматы - Капшагай - км 25 + 045 - км 67 + 000 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории Алматы - Усть-Каменогорск (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) используется на платной основе.

Проезд осуществляется по альтернативной дороге: общего пользования республиканского значения граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда участок Алматы - Курты, автомобильная дорога общего пользования республиканского значения Капшагай – Курты.

Начальный пункт платной дороги - км 25 + 045, конечный пункт платной дороги - км 67 + 000.

Техническая классификация платной дороги - категория I-а, основные параметры платной дороги:

ширина полосы проезда по автомобильной дороге - не менее 3,75 метра;

ширина полосы проезда по автомобильной дороге в месте пунктов взимания платы - не менее 3,00 метра;

ширина крайней правой полосы проезда в месте пунктов взимания платы - не менее 6,0 метра и предназначена для проезда негабаритного транспорта;

количество полос движения по автомобильной дороге - 6 полос в обоих направлениях;

Протяженность платной дороги - 41 км 955 метров.

Ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге определяются согласноприложению 2 к приказу.

Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.

Также подписан приказ об использовании автомобильной дороги Астана - Темиртау на платной основе.

Участок Астана - Темиртау километр км 1291 + 335 - км 1425 + 422 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории граница Российской Федерации (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: общего пользования республиканского значения Астана - Кабанбай батыра - Энтузиаст - Киевка – Темиртау.

Начальный пункт платной дороги - км 1291 + 335, конечный пункт платной дороги - км 1425 + 422.

Протяженность платной дороги - 134 км 87 метров.

Срок использования дороги на платной основе - 20 лет.

Приказы вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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