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Продлен арест всем задержанным в Керченском проливе морякам

Морякам и сотрудникам СБУ, находившимся на кораблях, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России.

Фото : Сергей Мальгавко / ТАСС16 января 2019, 15:04

Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в конце ноября. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Суд принял соответствующее решение по командиру дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимиру Лисовому, а также по членам экипажей задержанных украинских кораблей Владиславу Костышину, Владимиру Варымезу и Виктору Беспальченко.

15 января суд удовлетворил ходатайство ФСБ о продлении ареста 11 украинским морякам и одному сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Андрею Драчу. Арест, в том числе, продлен командиру моряков Денису Гриценко. Заседание суда прошло в закрытом режиме по требованию ФСБ. В тот же день был продлен срок содержания под стражей еще восьми обвиняемых.

Погранслужба ФСБ задержала 24 украинских моряков 25 ноября в районе Керченского пролива. По данным пограничников, два украинских катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждение.

Морякам и сотрудникам СБУ, находившимся на кораблях, предъявили обвинение в незаконном пересечении границы России и арестовали на два месяца.

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