В 2018 году в Алматы прибыли почти 365 тысяч иностранцев

За пределы страны выдворены 2 тысячи 726 иностранцев.

По данным Управления миграционной службы, в 2018 году в город прибыли 364 тысяч 237 иностранных граждан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

"К сожалению, не все они приехали в мегаполис легально и с благими намерениями. По итогам минувшего года подразделениями миграционной службы в ходе проведения широкомасштабных оперативно-профилактических мероприятий, рейдов и отработок за нарушения миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 41 тысяча 560 нарушителей, 16 тысяч 621 из них - иностранные граждане. В административном порядке за пределы страны выдворены 2 тысячи 726 иностранцев. Также приняты меры в отношении 433 работодателей из числа наших соотечественников, не принявших меры по обеспечению законности пребывания в нашем государстве иностранных граждан. Сумма наложенного штрафа за год составляет 193 миллиона 126 тысяч 234 тенге. 99% уже взыскано в госбюджет", - сообщила официальный представитель Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В минувшем году иностранцами совершено 575 преступлений, в том числе 199 краж, 224 факта неисполнения решения суда о выдворении, восемь фактов причинения тяжкого вреда здоровью человека, семь угонов чужих транспортных средств, 33 мошенничества, 18 мелких хищений, 20 грабежей, шесть разбойных нападений, девять хулиганств и др.

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