Поклонники встретили балетную труппу "Астана Опера" в аэропорту Астаны

Мы счастливы вернуться домой, очень соскучились по родному театру и нашей публике - артисты.

В 6:15 по времени Астаны в столицу прилетела балетная труппа театра "Астана Опера" после завершения триумфальных гастролей в Европе, сообщает пресс-служба театра.

Артистов во главе с художественным руководителем балетной труппы Алтынай Асылмуратовой встретили ранним утром директор театра заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров, творческий коллектив, а также поклонники высокого искусства.

Народная артистка России художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова дала интервью ведущим СМИ, в котором отметила теплый прием европейского зрителя. А. Асылмуратова также подчеркнула важность гастролей, которые всегда дают новый опыт для труппы.

- Эти гастроли были организованы Министерством культуры и спорта РК в рамках реализации программы Президента Казахстана "Рухани жангыру". Европейские гастроли театра начались с представления шедевра национальной оперы "Абай" А. Жубанова, Л. Хамиди в Италии в ноябре 2018 г. и продолжились балетными спектаклями в Италии и Испании, где артисты представили 18 спектаклей "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" П. Чайковского. В течение месяца наши балеты посетили около 22 тысяч зрителей. Публика Генуи и Валенсии встречала нас очень тепло. За это время мы успели соскучиться по театру "Астана Опера", по казахстанскому зрителю. Впереди нас ждет много работы, новые спектакли, на которых мы рады всех вас видеть, - отметила художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова.

- Мы счастливы вернуться домой, очень соскучились по родному театру и нашей публике. Гастроли прошли на очень высоком уровне, везде нас принимали восторженно, это радует. Было ответственно представлять страну, все мы понимали, что должны показать безупречную технику и актерское мастерство, и, судя по отзывам критиков, нам это удалось, - сказала ведущая солистка Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!