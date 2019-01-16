Временно приостановлен прием заявок на приобретение квартир в жилом квартале ЭКСПО

Заявки, поступившие до 16 января текущего года, через портал Digital Baiterek, будут рассматриваться на прежних условиях.

АО "Байтерек девелопмент" временно приостанавливает прием заявок на приобретение недвижимости в жилом квартале ЭКСПО в Астане в связи с пересмотром механизмов реализации жилья.

"С 16 января 2019 года 13:00 часов приостановлен прием заявок на приобретение квартир в жилом квартале, расположенном на территории Международной выставки "ЭКСПО-2017". Учитывая спрос на недвижимость и платежеспособность населения, мы разрабатываем дополнительный механизм реализации жилья, который планируем презентовать в ближайшее время", - сообщил заместитель председателя правления АО "Байтерек девелопмент" Аскарбек Усербаев.

При этом он отметил, что заявки, поступившие до 16 января текущего года, через портал Digital Baiterek, будут рассматриваться на прежних условиях. Напомним, купить квартиру и парковочное место в жилом комплексе ЭКСПО можно как за счет собственных средств путем безналичной оплаты, так и заемных через банки второго уровня (БВУ), в том числе по ипотечной программе "7-20-25".

"Если потенциальный покупатель в графе "способ оплаты" указывает "собственные средства", то ему предоставляется три рабочих дня для их перечисления. В случае приобретения недвижимости за счет займа БВУ, у заявителя есть 15 рабочих дней на оформление всех необходимых документов, то есть до 7 февраля 13.00", - пояснил представитель компании.

Компанией с 1 июня 2018 года выставлены на продажу одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, построенные ранее для проживания участников и гостей выставки "ЭКСПО-2017". На сегодняшний день продано 147 квартир и 102 машиноместа. Всего же через онлайн платформу Digital Baiterek поступило 1547 заявок на приобретение недвижимости.

Стоимость квадратного метра жилья в жилом комплексе составляет 399 900 тенге, места в паркинге – 735 000 тенге. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 39,6 до 51 кв.м, двухкомнатных – от 57,1 до 80,6 кв.м., трехкомнатных – от 81,1 до 106 кв.м, четырехкомнатных – от 105 до 123,4 кв.м. Жилье соответствует II классу комфортности и реализуется в чистовой отделке.

Справка: С 2014 по 2016 годы АО "Байтерек девелопмент" профинансировало строительство жилья на территории международной выставки "ЭКСПО-2017". Жилой квартал, состоящий из 42 домов, площадью 110,7 тыс. кв.м., построен в партнерстве с компаниями "Люкс недвижимость Group" и "BI Group Сorporation". За счет реализации недвижимости будет обеспечен возврат средств, выделенных из Национального фонда на строительство жилого комплекса.

АО "Байтерек девелопмент" — дочерняя организация Холдинга "Байтерек" - единый финансовый оператор по выкупу облигаций местных исполнительных органов в рамках Программы жилищного строительства "Нұрлы жер". Компания финансирует строительство кредитного и арендного жилья по Казахстану.

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