В рамках проекта "Protecting Business and Investments" защитили права предпринимателей

В настоящее время в рамках этого проекта Департамент подписал соглашение с девятью предпринимателями на общую сумму 164 млрд 393 млн тенге.

Как сообщили в Департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области, с целью создания благоприятного инвестиционного климата и повышения доверия со стороны бизнеса и инвесторов к институтам государственной власти в регионе с августа прошлого года работает проектный офис "Protecting Business and Investments".

В настоящее время в рамках этого проекта Департамент подписал соглашение с девятью предпринимателями на общую сумму 164 млрд 393 млн тенге. При этом уточняется, что с июля по декабрь 2018 года в проектный офис "Protecting Business and Investments" поступили обращения от 13 предпринимателей относительно действий чиновников. И на основании этих обращений были проведены проверки, в результате которых права предпринимателей были полностью защищены.

Например, в октябре прошлого года в проектный офис поступило обращение от ТОО "Теплый Дом Атырау" о неправомерных действиях должностных лиц департамента государственных доходов по Атырауской области по факту проверки деятельности товарищества. Все собранные материалы были направлены в службу внутренней безопасности департамента государственных доходов для проверки правомерности действий своих сотрудников. В результате уголовное расследование, проведенное службой экономических расследований ТОО "Теплый дом Атырау", было прекращено, а права предпринимателя были полностью защищены.

Тогда же, в октябре, поступило обращение от ТОО "Алмалы Құс" о действиях руководства управления сельского хозяйства Атырауской области по поводу инвестиционных субсидий. После этого обращения состоялась встреча с руководителем Атырауского областного управления сельского хозяйства, и по итогам встречи был решен вопрос о субсидировании ТОО "Алмалы Құс" - которые получили субсидию в размере 120 млн тенге.

- В рамках вышеупомянутого проекта к дисциплинарному взысканию в прошлом году были привлечены трое государственных служащих, нарушивших закон в отношении предпринимателей, - отметили в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

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