Во Франции 100 лет спустя всплыла немецкая подлодка

Речь идет о подводной лодке, принадлежавшей Германии.

Во Франции из-за понижения уровня морской воды и движения песка на морском дне всплыли обломки немецкой подводной лодки UC-61, которая села на мель у побережья Виссана в июле 1917 года, передает "Российская газета" со ссылкой на Live Science.

Речь идет о подводной лодке, принадлежавшей Германии. Более 100 лет назад немецкий экипаж во время Первой мировой войны случайно посадил ее на мель на севере Франции - у побережья коммуны Виссан, которая находится недалеко от города Кале.

Экипаж субмарины состоял из 26 человек. Они не стали сопротивляться и сдались в плен. Сообщается, что подлодка полностью ушла в песчаное дно к 1930-м годам. Однако движение "дюн" на дне привело к тому, что столетие спустя лодка "всплыла". Ее планируют превратить в туристическую достопримечательность.

Во время Первой мировой войны немецкие подводные лодки потопили сотни кораблей союзников. Считается, что экипаж UC-61 пустил на дно как минимум 11 судов при помощи мин и торпед.

В ходе своей последней миссии UC-61 покинул порт Зебрюгге в Бельгии. Задачей была установка мин у побережья французских городов Булонь-сюр-Мер и Гавр. Однако выполнить приказ не удалось.

Поняв, что лодка села на мель, экипаж затопил ее, после чего выкинул белый флаг и сдался французам.

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