Ряд госорганов привлечены к отвественности за переработку своих сотрудников

6 центральных госорганов и 12 руководителей в регионах привлечены к адмответственности.

Последние данные проверок демонстрируют значительное уменьшение переработок в государственных органах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

"Инспекциями труда проведены внеплановые проверки в государственных органах и приняты меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц.

В результате выявленных в сентябре-ноябре прошлого года фактов переработок на госслужбе за их допущение к административной ответственности привлечены 6 центральных государственных органов и 12 руководителей государственных органов в регионах, из них в Алматинской области - 3, в Западно – Казахстанской и Атырауской областях – по 2, в Жамбылской, Костанайской, Карагандинской областях, а также в гг. Алматы и Шымкент по 1 руководителю (ст.87,89 КоАП)", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в результате профилактических и рейдовых мероприятий установилась практика привлечения сотрудников к сверхурочной работе строго в соответствии с трудовым законодательством (письменное согласие, приказ, график дежурств, оплата компенсационных выплат).

Для повышения эффективности деятельности госслужащих и на основе практики развитых государств с июля 2018 года в Агентстве и Министерстве по инвестициям и развитию, а с ноября 2018 года в министерствах оборонной и аэрокосмической промышленности, сельского хозяйства, юстиции, иностранных дел, здравоохранении, труда и социальной защиты населения внедрен гибкий рабочий график.

На региональном уровне в Павлодарской области в 8 госорганах введен гибкий рабочий график (в Инспекции ветеринарного контроля и надзора, Департаментах охраны общественного здоровья, комитета труда, социальной защиты и миграции, Управлениях образования, координации занятости и социальных программ, внутренней политики, предпринимательства, торговли и туризма, архитектуры и градостроительства).

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