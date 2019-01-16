Названы страны с самыми красивыми женщинами

Первое место в рейтинге заняла Венесуэла.

Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты, сообщает РИА Новости.

Первое место в рейтинге стране обеспечила "Мисс Интернешнл" Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс Мира", Мисс "Супранешнл" и "Мисс Земля".

Вторую строчку заняли Филиппины, благодаря "Мисс Вселенной" Катрионе Грей.

Следом расположилась Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.

Также в десятку попали США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.

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