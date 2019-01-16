Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Названы страны с самыми красивыми женщинами

Первое место в рейтинге заняла Венесуэла.

Фото : yandex.kz16 января 2019, 18:07

Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты, сообщает РИА Новости.

Первое место в рейтинге стране обеспечила "Мисс Интернешнл" Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс Мира", Мисс "Супранешнл" и "Мисс Земля".

Вторую строчку заняли Филиппины, благодаря "Мисс Вселенной" Катрионе Грей.

Следом расположилась Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.

Также в десятку попали США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты