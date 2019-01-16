Актюбинские врачи провели девять операций по пересадке внутренних органов в 2018 году

Использование высоких технологий и оказание медицинской помощи на хорошем уровне способствовали увеличению численности населения.

Под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева состоялась коллегия управления здравоохранения Актюбинской области, где были подведены итоги работы в 2018 году и намечены планы на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Участие в коллегии приняли представители медицинской общественности, ветераны здравоохранения, руководители лечебно-профилактических организаций области, неправительственных организаций и др.

Руководитель управления здравоохранения Асет Калиев сообщил, на сегодня по области в медицинской сфере работают 3802 врача и 7730 работников среднего звена, из них в госорганизациях - 2899 врачей и 6400 медсестер. По сравнению с 2017 годом уровень обеспеченности врачами вырос на 1,8% и составил 33,6 на 10 тысяч населения, этот показатель традиционно выше, чем в среднем по республике.

Использование высоких технологий и оказание медицинской помощи на хорошем уровне способствовали увеличению численности населения. Отметим, за отчетный период рождаемость в регионе выросла на 2%.

По итогам 2018 года в больницах области оказана медицинская помощь свыше 126 тысячам пациентов. Проведено более 33 тысяч хирургических операций, из них 1311 - высокоспециализированные инновационные медицинские услуги.

В частности, это операции по имплантации дефибриллятора на сердце, замене коленного и тазобедренного суставов, нейрохирургические операции на открытом мозге.

Кроме того, в Актюбинском медицинском центре по итогам года проведено две операции по пересадке печени, 7 операций по пересадке почек. Отметим, оснащенность медицинских организаций области, профессиональный уровень специалистов позволяет оказывать населению области качественную помощь в таких направлениях, как нейрохирургия, кардиохирургия, ортопедия, трансплантология, офтальмология, торакальная хирургия.

В рамках коллегии также были заслушаны доклады руководителей департамента охраны общественного здоровья Нурсулу Беркимбаевой, департамента Комитета фармации Рината Кубатаева, ректора ЗКГМУ им. М. Оспанова Ербола Бекмухамбетова, директора фонда социального медицинского страхования Гульмиры Кужаниязовой.

Резюмируя заседание, глава региона озвучил ряд поручений, в числе которых усиление мер по охране общественного здоровья, ужесточение контроля за деятельностью аптек, особенно за ценами на лекарства и отпуском наркосодержащих препаратов, снижению количества непривитых детей. В приоритете и развитие фармакологической промышленности, цифровизация сферы здравоохранения и интеграция баз данных в единую сеть.

Аким области подчеркнул, что работа по материально-техническому обеспечению системы здравоохранения региона будет продолжена, в том числе планируется открытие ряда новых медицинских учреждений.

Также Бердыбек Сапарбаев обратился к медицинским работникам области с просьбой быть верными своему долгу и чувству гуманности.

"Наша цель – уровень медицины поднять настолько, чтобы к нам на лечение приезжали из соседних регионов, соседних стран. Здесь очень важна обеспеченность высококвалифицированными специалистами. К сожалению, актуальным остается не только вопрос нехватки кадров, но и грубость, неэтичное поведение врачей и медсестер. Не раз об этом уже говорили, но жалобы от населения продолжают поступать", - сказал Б. Сапарбаев.

При этом, достижениям актюбинской медицины за прошлый год аким области в целом дал положительную оценку.

"Ваша первостепенная задача – улучшение здоровья населения, и над её решением все государственные органы, заинтересованные общественные организации должны работать вместе. У нас есть вся база, необходимая для того, чтобы Актюбинская область стала одним из сильнейших регионов Казахстана по уровню здравоохранения и не только. Нужен лишь сплоченный неустанный труд", - уверен аким области.

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