59 детей эвакуировали из горящего детского сада в Алматинской области
Горела кровля на площади в 40 кв.м.
Фото : 24.kz16 января 2019, 18:23
В переоборудованном из частного дома детском саду произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Горело помещение в Жаркенте Алматинской области.
Вызов на пульт поступил в 17:08 Произошло возгорание кровли на площади 40 кв.м.
Пожар локализован в 17:35 и ликвидирован в 17:55. Было эвакуировано 79 человек, из них 59 детей. Обошлось без жертв и пострадавших.
В ликвидации пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Алматинской области.
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