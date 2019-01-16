59 детей эвакуировали из горящего детского сада в Алматинской области

Горела кровля на площади в 40 кв.м.

В переоборудованном из частного дома детском саду произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Горело помещение в Жаркенте Алматинской области.

Вызов на пульт поступил в 17:08 Произошло возгорание кровли на площади 40 кв.м.

Пожар локализован в 17:35 и ликвидирован в 17:55. Было эвакуировано 79 человек, из них 59 детей. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ликвидации пожара были задействованы семь человек личного состава и две единицы пожарной техники ДЧС Алматинской области.

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