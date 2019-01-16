Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах

В южных регионах ожидается формирование талого стока и подъем уровня воды на реках.

В Мангистауской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, 17 января в Мангистауской области местами ожидаются гололед, усиление ветра юго-восточного с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Ночью и утром местами туман. В Актау ночью и утром ожидается туман. Днем усиление юго-восточного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В период 17-19 января с прогнозом повышения температурного фона в Алматинской области возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлении и подъемы уровней воды на реках.

18-19 января на горных реках Жамбылской, Туркестанской областей в связи с прогнозом осадков и повышения температуры воздуха, возможны подъемы уровней воды. На реке Сырдария в пределах Кызылординской области ожидается ослабление ледовых явлении, стеснение русел рек и подъемы уровней воды.

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