Краденые автозапчасти нашли полицейские Алматы

Всего проверено 20 пунктов приема металла и 21 СТО.

Очередную отработку провели полицейские Алматы на авторынке "Жибек Жолы", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

Отработка позволяет выявить места сбыта похищенных автозапчастей, а также установить лица, занимающихся скупкой краденых предметов. В ОПМ задействована Местная полицейская служба Алатауского района.

"Основное внимание было направлено на точки приема металлов, а именно на предметы благоустройства инфраструктуры и коммунальных систем города: канализационные люки, фонари, электросчетчики, кабели и арычные решетки. Всего проверено 20 пунктов приема металла, изъято 30 б/у аккумуляторов и один алюминевый кабель. Из автозапчастей изъято семь фар и четыре боковых зеркала. На территории рынка проверено 21 СТО и 32 автомобиля, находящихся на ремонте", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В рамках "нулевой терпимости к мелким правонарушениям" по линии административных правонарушений выявлено 127 нарушений общественного порядка. Из них по нарушению правил благоустройства - 53 факта, торговля в неустановленных местах - 28, курение в общественных местах - 12, распитие спиртных напитков - 9, мелкое хулиганство - 7.

За нарушение миграционного законодательства РК в УП Алатауского района доставлено 140 лиц.

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