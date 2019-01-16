Аблязова и Храпунова рано или поздно удастся вернуть в Казахстан - Генпрокуратура

Этому могут помочь отдельные договоры о сотрудничестве со странами.

Больше двух с половиной тысяч казахстанцев скрываются от правосудия за границей. Все они находятся в розыске. В Генеральной прокуратуре заявили, что беглые преступники будут найдены и экстрадированы на родину. Правда, не уточнили, сколько ещё времени на это потребуется, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

- Всего у нас находится в розыске 1499 человек в международном розыске. 1026 в межгосударственном розыске. В том случае, если нет двухсторонних соглашений, то мы руководствуемся на условиях взаимности. Такая практика у нас на сегодняшний день широко проходит со многими странами, в том числе европейскими, в частности в Германии, где только в прошлом году нам было выдано порядка трёх человек, - рассказал заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин.

К слову, со Швейцарией, где сейчас живет беглый экс-аким Алматы Виктор Храпунов, соглашения о выдаче запрашиваемых лиц нет. Но в Генеральной прокуратуре считают, что это не помешает экстрадиции. В данном случае могут помочь отдельные договоры о сотрудничестве.

То же самое касается и Мухтара Аблязова, которого, по мнению надзорного органа, рано или поздно удастся вернуть в Казахстан. Однако точных сроков прокуроры не называют. В целом, в этом году на экстрадицию беглых преступников из бюджета готовы потратить полмиллиарда тенге.

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