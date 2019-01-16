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Названы главные угрозы мировой экономике

Международная торговля превращается из средства извлечения взаимной выгоды в "инструмент стратегической конкуренции".

Фото : Bobby Yip / Reuters16 января 2019, 22:05

Торговая война и международная геополитическая напряженность станут главными угрозами для развития мировой экономики в 2019 году, следует из доклада экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, передает Lenta.ru.

По словам ученых, экономистов и представителей власти, которые примут участие в форуме, международная торговля превращается из средства извлечения взаимной выгоды в "инструмент стратегической конкуренции". Ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для ее будущего, уверен президент ВЭФ Борге Бренде.

Также к угрозам мировой экономике отнесли кибератаки и изменение климата. По мнению авторов, глобальный рост находится на пике и скоро может замедлиться.

ВЭФ пройдет в Давосе с 22 по 25 января.


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