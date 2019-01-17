Мужчин призвали носить женские сумки

Дизайнеры намеренно адресовали модели мужчинам, несмотря на существующую в мире моды предвзятость к самой идее мужских сумок.

Итальянский модный дом Fendi в коллаборации с японским производителем чемоданов Porter представил коллекцию мужских сумок во время недели моды в Милане, передает Lenta.ru.

Хедлайнерами шоу стали женские модели Baguette и Peekaboo — впервые перевыпущенные для мужчин. Все сумки снабжены съемным ремнем, изготовлены из монохромного нейлона и украшены массивным золотистым логотипом Fendi.

По данным издания Highsnobiety, дизайнеры Fendi намеренно адресовали вышеуказанные модели мужчинам, несмотря на существующую в мире моды предвзятость к самой идее мужских сумок.

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