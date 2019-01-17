Мужчин призвали носить женские сумки
Дизайнеры намеренно адресовали модели мужчинам, несмотря на существующую в мире моды предвзятость к самой идее мужских сумок.
Итальянский модный дом Fendi в коллаборации с японским производителем чемоданов Porter представил коллекцию мужских сумок во время недели моды в Милане, передает Lenta.ru.
Хедлайнерами шоу стали женские модели Baguette и Peekaboo — впервые перевыпущенные для мужчин. Все сумки снабжены съемным ремнем, изготовлены из монохромного нейлона и украшены массивным золотистым логотипом Fendi.
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Man bags are back. @declanchan gives us a look at the @fendi x @headportertokyo men's Baguette & Peekaboo bags unveiled during Fendi's FW19 show.
По данным издания Highsnobiety, дизайнеры Fendi намеренно адресовали вышеуказанные модели мужчинам, несмотря на существующую в мире моды предвзятость к самой идее мужских сумок.
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