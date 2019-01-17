Мэй выступила с обращением по поводу Brexit

Мэй выразила сожаление, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин пока отказывается от диалога.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала депутатов от всех партий забыть о политических разногласиях и обсудить варианты дальнейших действий в связи с Brexit, пишет РИА Новости.

Правительство в среду едва удержалось у власти после голосования в парламенте по вотуму недоверия. Против вотума выступили 325 депутатов, 306 его поддержали. Таким образом, перевес составил всего лишь 19 голосов, что является достаточно печальным для кабинета министров результатом. Лидер лейбористов Джереми Корбин запустил процедуру вынесения вотума недоверия после того, как во вторник вечером против предложенного Мэй соглашения с ЕС проголосовали 432 депутата, а за - только 202.

"Сейчас наступило время сплотиться, поставить в центр национальные интересы и реализовать результат референдума (2016 года о выходе страны из ЕС – ред.)", - сказала Мэй, выступая с коротким обращением к нации.

Премьер рассказала, что за два с половиной часа, прошедшие с момента сегодняшнего голосования, она уже успела обсудить ситуацию с лидерами Либерал-демократической, Шотландской национальной партии и Партии Уэльса.

Мэй выразила сожаление, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин пока отказывается от диалога. Между тем, Корбин ранее в парламенте заявил, что пойдет на переговоры только после того, как Мэй исключит вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Вчерашнее голосование практически не оставило шансов на спокойный выход Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года. Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения или откладывание даты Brexit на более поздний срок с тем, чтобы провести досрочные всеобщие выборы (это после сегодняшнего голосования маловероятно) или новый референдум, который может вообще отменить Brexit.

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