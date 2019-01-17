Роналду навестил маленькую кыргызстанку с онкологией в больнице

Вместе с Роналду маленьких пациентов навестили Паоло Дибала и Хуан Куадрадо.

Футболист Криштиану Роналду навестил в итальянском городе Турине онкобольную девочку из Кыргызстана. Об этом сообщила в Facebook ведущий научный сотрудник отделения детской онкологии Национального центра онкологии и гематологии КР Дамира Байзакова, пишет Kaktus Media.

"Эта Юна, девочка из Кыргызстана. К сожалению, у нее тоже саркома кости, к счастью, самые трудные этапы лечения позади. Она получила у нас лечение - химиотерапию с эффектом, затем поехала на лечение в город Турин для дальнейшего лечения и операции (протезирования). Слава Богу, операция прошла успешно. Низкий поклон и благодарность Родней Седдон, который все оплатил и помогает много лет кыргызским детям, доктору Раймондо Пиана, доктору Себастьяну, доктору Николло Ротте, куратору и наставнику наших детей Олександре Вакуле. Наших детей посетили футболисты команды "Ювентус". Юну посетили несколько футболистов, в том числе знаменитый Криштиан Роналду и его жена Джоржина Родригес. А Нурпазыла посетили итальянские полицейские в Турине с подарками. У него тоже все хорошо", - написала Байзакова.

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