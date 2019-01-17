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Взрыв в Тбилиси унес жизни четырех человек

В Грузии объявили траур по погибшим при взрыве газа.

Фото : РИА Новости17 января 2019, 06:34

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 17 января днем траура после взрыва в многоэтажном жилом доме в Тбилиси, передает РИА Новости.

Мощный взрыв произошел в среду в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. Погибли четыре человека, среди них четырехлетний мальчик. Пострадали семь человек, шесть из которых дети. Часть погибших и пострадавших, по данным местных СМИ, были членами одной семьи.

МВД Грузии начало расследование взрыва. Ведомство отмечает, что по первичной информации, взрыв произошел из-за утечки природного газа.

"По решению премьер-министра, из-за трагедии в результате взрыва газа, 17 января объявлен днем траура",- говорится в заявлении пресс-службы правительства.

По данным ведомства, премьер уже подписал соответствующий указ. В день траура на административных зданиях по всей Грузии и на зданиях грузинских диппредставительств за границей будут спущены государственные флаги.

Мэрия Тбилиси обещала обеспечить всех эвакуированных из корпуса временным жильем. В разговоре с журналистами местные жители заявляют, что в течение всего дня чувствовали запах газа в домах, из-за чего вызвали специалистов газораспределительной компании "Казтрансгаз". Жители отмечают, что специалисты осмотрели корпус, но ушли, ничего не обнаружив. На данный момент руководители и сотрудники компании находятся на допросе в полицейском участке.

По данным агентства, взрыв произошел в квартире семьи Пиралишвили на шестом этаже. Фотографам удалось снять кадры, как отец держит в руках пострадавшую малолетнюю девочку, которая находится без сознания, и проверяет ей пульс.

"Девочка, чья фотография шокировала социальные сети, жива, но находится в тяжелом состоянии в детской клинике Иашвили. Также в тяжелом состоянии находится ее несовершеннолетняя сестра. Брат девочек недавно скончался в клинике "Имеди", - пишет агентство со ссылкой на пресс-службу больниц.

Агентство также отмечает, что среди погибших числится мать детей, ранения получила сестра матери, которая также госпитализирована.


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