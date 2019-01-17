В квартирах, ключи от которых торжественно вручил аким, невозможно жить

Многие новоселы даже не смогли в них встретить Новый год.

В декабре 2018 года, в День Независимости, из рук акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова жители получили ключи от долгожданных квартир, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационное агентство "Кокшетау Азия".

Красная дорожка, гирлянды из шаров, торжественные речи - все это сопровождало вручение ключей. Глава региона вручал ключи так, будто эти квартиры - подарок учителям, врачам и госслужащим. На мероприятии не было сказано о том, что люди годами копили деньги в "Жилстройсбербанке" и теперь несколько лет должны рассчитываться за жилье.

Радоваться "подарку" от акима пришлось недолго. Эйфория прошла, как только новоиспеченные хозяева перешагнули порог своих квартир. Кривые стены, дырявый потолок, неутепленные окна, сквозняк - это далеко не полный перечень, мягко говоря, недоделок, которые имеются в домах.

- Я была в шоке от увиденного, - с возмущением рассказывает хозяйка новой квартиры Бибигуль. - Копила деньги сначала в "Жилстройбанке", затем по программе "Нұрлы жер" получила квартиру. Теперь 19 лет буду платить за нее по 60 тысяч тенге в месяц. А как жить в квартире с такими недоделками? Все мои цветы замерзли, потому что из окон дует и отопление слабое. Мы даже Новый год дома не встретили. Просто закрыли квартиру и ушли. Только после рождественских праздников сотрудники подрядной организации стали обходить дома и исправлять все. Но я уже не хочу здесь жить и думаю отказаться от жилья.

Вместо того, чтобы праздновать новоселье, жильцы ходят с актами для устранения замечаний и сидят в длинных очередях в ПКСК. По словам новоселов, сотрудники жилищной инспекции не предупредили их, что перед тем как заселиться, нужно осмотреть свою будущую квартиру.

- Квартиры 4-й категории - это голые стены без обоев и постеленный на бетон линолеум. Ведь не зря они дешевле коммерческих квартир. И так мы работаем в ущерб себе, то есть обои и натяжные потолки делаем. По сравнению с коммерческими домами, цены на которые 240-250 тенге за кв. метр, здесь все в два раза дешевле. Но по актам претензий жителей работаем каждый день и устраняем все минусы в течение 3 дней, - говорит прораб подрядной организации "Ирина и К" Алкан Мамедов.

А минусов, как говорится, пруд пруди. Они имеются почти в каждой квартире. Многие жильцы, не дожидаясь своей очереди, сами устраняют недоделки.

- Вся сантехника шатается, что в ванной, что трубы. Сделано как попало. Я уже сам начал где-то укреплять, где-то доделывать. На ремонт успел потратить полтора миллиона. Купил квартиру за 4 млн 800 тыс. тенге через "Жилстройсбербанк", а платить нужно еще 6 лет, - говорит один из жителей нового дома.

Нелегко приходится и сотрудникам ПКСК, куда входят эти дома. Каждый день в конторе собираются большие очереди жильцов на заполнение актов для замечаний.

- Замечания застройщики устраняют в порядке очереди. В последнее время я с заселяющимися гражданами захожу в эти квартиры, мы вместе все проверяем. Я тоже не знал, что новую квартиру нужно проверять, прежде чем заехать туда. Гарантия дается на 1 год. Но у застройщика было много субподрядчиков, и пока он их найдет, пока даст задание... Это займет много времени, - комментирует ситуацию представитель ПКСК Антон Печенкин. - Сейчас наплыв посетителей немного спал.

Кроме претензий к внутренней отделке квартир, у новоселов есть еще вопросы по нерабочему лифту, домофону и до сих пор не подключенному газу. Так что до полной радости от получения жилья еще очень далеко.

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