Взлетевшие цены за тепло возмутили жителей Актобе

Из-за морозов в декабре увеличилось потребление тепла.

Не успели власти сообщить о снижении тарифов на комуслуги, горожанам выставили удвоенные счета за отопление. В "Трансэнерго" объясняют: суммы там не за 30, а за 41 день, к тому же из-за морозов потребление тепла увеличилось, пишет Zakon.kz со ссылкой на региональную газету "Диапазон".

"С нас решили выжать последнее", – делают вывод потребители. Их шокировали счета за отопление в декабре. Суммы подскочили вдвое.

– В ноябре в двушке мы платили за отопление 4 тысячи тенге, в декабре счет принесли на 7 тысяч! Где снижение тарифа на 10%? – спрашивает Мариям.

– Мы из дома №10 в Авиагородке, – рассказывает Ольга. – Два года как в доме стоит счетчик учета тепла. Платим, будто его и нет. Тариф 155,70 тенге. Откуда?

– В ноябре отопление стоило 70,09 тенге, в декабре – 112,22 тенге. Почему? – вопрошает Дамир.

14 января в "Трансэнерго" попытались объяснить, что к чему. По словам замруководителя предприятия Ерболата Кисыкова, в декабре горожанам счет выставили не за 30, а за 41 день. Обычно деньги начисляют по показаниям приборов учета, набежавшим с 20 по 20 число. Но в декабре посчитали все дни до конца месяца, чтобы с 1 января выставлять счета по новому тарифу.

Если добавили 10 дней, сумма в счетах должна увеличиться на треть, но она выросла вдвое и более. На вопрос, почему так произошло, ответили:

– Из-за морозов в декабре увеличилось потребление тепла. Это видно по показаниям приборов учета в доме. Суммы выставляются согласно им. Там, где стоят АТП, подача тепла регулируется автоматически, там, где его нет, это регулируют КСК. Тариф у нас не менялся. Жителям сейчас рассылают единый платежный документ за комуслуги, там слова "тариф" нет.

На возражение, что графа "тариф" в единой квитанции есть, и суммы там намного выше, чем в предыдущем месяце (в редакцию принесли квитанцию, где указано 168,97 тенге вместо 100,54 тенге в ноябре), Ерболат Кисыков ответил: "Это не тариф. Это начисленная сумма за потребление тепловой энергии". Но журналисты наседали: в единой квитанции указан тариф за тепло, и он выше, чем в прошлом месяце. "Ну, это применимо", – невнятно ответил он.

Помочь ему с разъяснениями поспешил главный специалист антимонопольного департамента Жаслан Картымбетов:

– Тариф утвержден для потребителей, у которых есть общедомовой счетчик тепла и у которых его нет. Для первых цена 2805,45 тенге с НДС за гигакалорию тепла. Вопросы возникли у них. Сумма за отопление у них меняется в зависимости от объема потребления тепла. В октябре это может быть 70 тенге, в декабре-январе, в самый холод, 120-140 тенге. Расчет идет на дом. Показание прибора учета тепла делится на площадь дома, и высчитываются гигакалории тепла на 1 кв. м. Этот показатель умножают на площадь квартиры, выводят сумму за отопление.

В счет декабря вошли 11 дней после 20 числа, которым обычно "Трансэнерго" закрывает месяц. С января тариф за тепло планировали снизить и с нового года считать все только по новому тарифу.

Если верить этому, в январе у актюбинцев суммы в квитанциях должны значительно уменьшиться: счет выставят всего за 20 дней, к тому же тариф за тепло "Трансэнерго" снижают на 10,2%.

Сколько актюбинцы платят за тепло:

В 2018 году 2805,45 тенге за гигакалорию тепла в домах с приборами учета тепла

В 2019 году 2520,32 тенге, снижение составляет 10,2%.

Без общедомовых счетчиков

В 2018 году 144,76 тенге на 1 кв. м жилья

В 2019 году 130,04 тенге за 1 кв. м жилья

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