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Придуман способ, как запретить близким людям копаться в своем iPhone

Во избежание щекотливых ситуаций с близкими людьми эксперты советуют "по-умному" ставить пароль на iPhone.

Фото : © Pixabay17 января 2019, 08:38

Эксперты ZDNet назвали необычный способ защиты личной информации на iPhone. В основном он касается тех ситуаций, когда ваш смартфон просят посмотреть близкие и знакомые люди, пишет Лайф.

Чтобы друзья или родственники не стали смотреть ваши фото, заходить в аккаунты соцсетей или изучать историю браузера, журналисты посоветовали использовать функцию подсчета экранного времени (Screen Time). В настройках данной функции можно поставить пароль на выбранные приложения на определенное количество времени.

По задумке Apple Screen Time должна защитить пользователя от цифровой зависимости, но ее можно использовать и для защиты личной информации, считают эксперты ZDNet. После настройки функции нужно лишь активировать ее и можно отдавать смартфон в чужие руки.

Напомним, что функция Screen Time появилась в новой версии мобильной операционной системы iOS 12 осенью прошлого года. Нововведение в теории поможет пользователям проводить меньше времени за экраном гаджета. Сам глава Apple Тим Кук признался, что слишком зависит от своего смартфона.


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