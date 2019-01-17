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В Раде заявили о 12-кратном повышении цен на газ для украинцев

С 1 ноября цены на газ для жителей Незалежной уже повысились на 23,5% по условиям МВФ.

Фото : © РИА Новости/ Александр Демьянчук17 января 2019, 08:50

Стоимость газа для жителей Украины с 1 января 2020 года снова вырастет. При этом, если сравнивать с уровнем 2013 года, новые цены будут выше в 12 раз. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Долженков, передает Лайф.

— В 2013 году тариф на газ составлял 930 гривен за 1000 кубических метров, сейчас это 8500 гривен за 1000 метров кубических. Увеличение в десять раз. С 1 января 2020 года эта власть уже подписала меморандум — она будет увеличивать цену на природный газ до 12 тысяч гривен. Это больше чем в 12 раз, — приводятся слова Долженкова на официальном канале украинского парламента в YouTube.

Он также добавил, что за этот же период уже выросли цены на электроэнергию — примерно в пять раз. Так, в том же 2013 году один киловатт-час обходился жителям Украины в 33 копейки, сейчас это 1,70 гривны за тот же объем энергии.

Также он отметил рост тарифов на горячую воду, которая в 2013 году стоила 16 гривен за один кубический метр, а сейчас стоимость аналогичного объема равна 75 гривнам. И, по словам Долженкова, после вступления в силу меморандума эти цифры вырастут еще сильнее, вслед за ценами на газ.


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