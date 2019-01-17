На большей территории Казахстана в четверг пройдут осадки

Кроме того, ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Синоптики "РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды в Казахстане на 17 января, передает Zakon.kz.

По их информации, на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки. Местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с. В Атырауской области - местами туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области - местами гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Западно-Казахстанской области - местами туман, гололед, ночью местами низовая метель, усиление ветер 15-20 м/с. В Актюбинской области местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами туман. В Кызылординской области местами - туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром - местами метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в период 17-19 января с прогнозом повышения температурного фона в Алматинской области возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлении и подъемы уровней воды на реках.

18-19 января на горных реках Жамбылской, Туркестанской областей в связи с прогнозом осадков (19 января сильных) и повышения температуры воздуха, возможны подъемы уровней воды. На реке Сырдария в пределах Кызылординской области ожидается ослабление ледовых явлении, стеснение русел рек и подъемы уровней воды.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -10°, облачно.

Прогноз погоды на 17 января.

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