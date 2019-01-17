В Туркестане акиматы 15 областей и городов возведут соответствующие объекты

В городе реализуются крупные проекты по развитию областного центра.

17 января в Туркестане с участием первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось совещание по развитию областного центра. В работе совещания также приняли участие глава региона Ж.Туймебаев, заместители акимов других регионов, представители нацкомпаний, руководители областных управлений и инвесторы, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

На совещании аким области проинформировал о ходе исполнения поручений главы государства, направленных на развитие областного центра.

"В настоящее время в Туркестане реализуются крупные проекты по развитию областного центра. В их числе - и строительство 88 домов. За счет средств «СПК «Туркестан» и частных инвестиций начинается строительство жилых комплексов на 2724 квартир, общей площадью 200 тыс. кв. метров. Кроме того, в областном центре появится площадь "Астана", заказчиком данного объекта выступил акимат города Астаны. Строительство площади начнется в марте этого года и завершится в декабре 2020 года. Более того, по заказу АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в духовно-культурной зоне священного города началось строительство здания музея Ходжа Ахмеда Яссауи. Помимо этого, выделен земельный участок площадью 905,3 га для строительства аэропорта", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, в ходе совещания с докладом о возрождении исторического городища Культобе выступил министр культуры и спорта РК А.Мухамедиулы.

Наряду с этим, представители глав других областей и городов проинформировали о ходе подготовки к строительству порученных им объектов.

К примеру, представители акимата Алматинской области сообщили о начале строительства здания «Дворца молодежи», а Актюбинская область намерена построить досуговые объекты на территории заповедника-музея "Азрет Султан". Атырауская область возведет культурно-исторический музей под открытым небом, а Восточно-Казахстанская область планирует построить музыкальный фонтан. Акимат Северо-Казахстанской области возведет областную спортивную школу олимпийского резерва. Жамбылская область построит на территории заповедника-музея "Азрет Султан" культурно-исторический центр. Кроме того, в Туркестанской области появится Центр историко-святых мест, его строительство намерены начать представители акимата Западно-Казахстанской области. В свою очередь акимат Костанайской области построит здание областной Ассамблеи народов Казахстана, Кызылординской области - восточной бани, а Мангистауской области – амфитеатра. К довершению всего, акимат города Астаны построит площадь "Астана", Алматы - здание "Медиа-центра", а город Шымкент - областной научно-универсальной библиотеки.

Подводя итоги совещания, первый вице-премьер поручил обеспечить своевременное исполнение задач, поставленных Главой государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!