Казахстанский дизайнер создаст образ для сценической спутницы поющего Кена

Певица также является кандидаткой на участие в Евровидении-2019.

Казахстанский дизайнер Илай Дягилев приглашен в международный музыкальный проект, сообщает Zakon.kz.

Российская певица Дарьяна (Daryana, настоящее имя– Дарья Краева) споет дуэтом с известным шоуменом из Великобритании Родриго Алвесом, который получил мировую известность как человек, воплотивший на сцене образ игрушечного Кена. Руководит творческим процессом с российской стороны генеральный продюсер продюсерского центра "Че Продакшн" Олег Челышев и Алессио из Италии, музыкальный продюсер Родриго. Стилистом проекта приглашен дизайнер из Казахстана - Илай Дягилев.

"Об Илае мы узнали благодаря одному из агентов Родриго, который находится в Москве. Через агента мы вышли на Илая. Мы отправим ему фотографии Дарьяны и Родриго в полный рост, чтобы он посмотрел антропологические данные, рост, объемы талии, бедер, груди у нее, у него, и начал потихоньку думать, какие он может предложить варианты под них. Будем решать совместно, что-то сами предлагать. Образ Родриго – живой Кен, с Дарьяной будем экспериментировать. То ли это будет намеренно китчевый образ, то ли на контрасте, но Дарьяна точно не будет Барби, потому что это банально", – рассказал Олег Челышев.

В ближайшее время на студиях в Москве и Риме начнется запись первой дуэтной песни Родриго и Дарьяны "Plastic world", на которую планируются съемки клипа. Запись будет идти дистанционно, Родриго и Дарьяна пропишут свои голоса каждый в своих студиях. По информации российского продюсера, Родриго после очередной операции в ближайшее время приедет в Милан и приступит к работе.

Но пока Дарьяна и Родриго – соперники. Оба исполнителя по отдельности борются за право представить Сан-Марино на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Собственно, в рамках подготовки к этому отбору и возникла идея дуэта.

"Ввиду того, что артисты из Сан-Марино не вышли даже в полуфинал в прошлом году на Евровидении, там, по-видимому, была дана команда менеджерам найти международного артиста, кто мог бы представлять это государство на конкурсе. Дарьяне пришло письмо в Instagram с предложением попробовать себя в конкурсе от нашей страны. Мы все проверили, оказалось, это реально представители теле-радиокомитета Сан-Марино. Они предложили подготовить новую песню и подать заявку к ним. Мы с Дарьяной написали песню "Hi Wi-Fi", музыку придумывали я и Дарьяна, английский текст по моему русскому написал профессор-лингвист из Москвы", – поведал Олег Челышев.

Свой выбор телевидение Сан-Марино сделает 21 января. Как и во многих странах, там проводят закрытое прослушивание присланного от певцов материала. Отбором занимается закрытый круг продюсеров и музыкальных редакторов телеканала. О шансах Дарьяны на победу в отборе на Евровидение ее продюсер говорит осторожно.

"Я не могу прогнозировать, кого выберут в Сан-Марино. В любом случае, это еще один шаг, шанс попробовать свои силы в написании произведений для Евровидения. Сейчас песни Дарьяны и Родриго называют одними из главных претендентов на победу в отборе. Получив информацию о том, что Дарьяну и Родриго вот так "поженили" в прессе, я начал выходить с ним на контакт. Это была хорошая возможность для запуска проекта, чтобы в ближайшем будущем просто или для следующего Евровидения делать совместное концертное шоу. Мы получим преференции, даже не участвуя в Евровидении. Возможно, нас пригласят выступить на вечеринке в рамках Евровидения, там уже нужен будет образ. Родриго среагировал положительно, мечта поработать на музыкальном рынке других стран, кроме европейских, его вдохновляет", – считает продюсер.

Родриго Алвес, иногда называемый Человеком Кеном Куклой, является британским телевизионщиком, родившимся в Бразилии, который переехал в Лондон в возрасте 19 лет. Алвес известен тем, что подвергся десяткам пластических операций в попытке улучшить свою внешность. Практически каждый кусочек его тела перекраивался заново. Родриго прошел через имплантацию волос на голову, ввел филлеры в руки и создал поддельные кубики.

Олег Челышев является также продюсером исполнителя популярного хита "Черные глаза" Мугу Айдамира.

Илай Дягилев прославился тем, что дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan.

Дарьяна (Дарья Краева）- дочь известного российского шансонье Алексея Краева. Работая на бэк-вокале в группе отца,параллельно получала высшее образование. Со временем начала сольную карьеру в жанре клубной музыки,выступая под сценическим псевдонимом Daryana Well,одновременно пробуя себя в модельном бизнесе и довольно успешно.Знаковым событием стала победа в 2016 г. на мировом конкурсе моделей ,талантов и дизайнеров World Russian Beauty,где Дарья получила предложение от продюсерского центра,возглавляемого известным продюсером и общественным деятелем Олегом Челышевым. Продюсером была разработана концепция стиля и имиджа певицы и в студии Николая Курского началась работа над новым музыкальным материалом, который уже завоевывает все новых и новых поклонников певицы Дарьяны.

Альберт Ахметов

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