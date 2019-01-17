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Путинцева покинула корт Australian open, показав зрителям неприличный жест

Казахстанка завершила свое выступление в одиночном разряде Australian open-2019.

Фото : Atameken Business17 января 2019, 10:45

Казахстанская спортсменка Юлия Путинцева накануне покинула одиночный разряд Australian open-2019, проиграв теннисистке из Швейцарии. В соцсетях сейчас обсуждают не столько игру, сколько поведение нашей теннисистки, передает Zakon.kz.

Игра получилась напряженной. Уже в первом сете теннисисткам пришлось играть тай-брейк, в котором удачливее была Бенчич, но во втором сете Путинцева взяла свое и восстановила паритет. Все решилось в третьем сете, где казахстанка не смогла навязать борьбу сопернице.

Во время игры Путинцева сделала жесткое замечание своему тренеру Роману Кислянскому по поводу недостаточной упругости ракетки. "**** [Чего] смотришь? Надо было проверять перед матчем, а ты сидел и в носу ковырялся!", - процитировал спортсменку Sports.kz.

На этом проявление характера Юлии Путинцевой не закончилось. Покидая корт девушка махала рукой зрителям, при этом в какой-то момент ее ладонь сложилась в неприличный жест и болельщики увидели средний палец.


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