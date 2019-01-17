Правмедиа: прямой эфир вебинара по Договору суррогатного материнства

Ведущая – нотариус Алматы Алтынай Макешева.

Дамы и господа!

Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Договор суррогатного материнства".

Вы узнаете, как правильно заключить договор суррогатного материнства, какие условия он должен содержать, где и как найти суррогатную мать, какие права и обязанности возникают у сторон на всех этапах программы.

Кому полезно посмотреть:

нотариусам, юристам, и всем тем, кто мечтает о ребенке и рассматривает такой вариант его рождения.

Ведущая вебинара – нотариус Алматы Алтынай Макешева.

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