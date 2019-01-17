Правмедиа: прямой эфир вебинара по Договору суррогатного материнства
Ведущая – нотариус Алматы Алтынай Макешева.
Фото : JCat.ru17 января 2019, 11:00
Дамы и господа!
Смотрите бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА "Договор суррогатного материнства".
Вы узнаете, как правильно заключить договор суррогатного материнства, какие условия он должен содержать, где и как найти суррогатную мать, какие права и обязанности возникают у сторон на всех этапах программы.
Кому полезно посмотреть:
нотариусам, юристам, и всем тем, кто мечтает о ребенке и рассматривает такой вариант его рождения.
Ведущая вебинара – нотариус Алматы Алтынай Макешева.
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