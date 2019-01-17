Вкладчики "Эксимбанка Казахстана" смогут получить свои деньги с 4 февраля

Выплаты будет осуществлять "Казпочта" в размере 248,9 миллионов тенге для 361 вкладчика банка.

Прием заявлений вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан" и выплата возмещения будут проходить в течение шести месяцев – с 4 февраля по 4 августа 2019 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

До 4 февраля филиалы и отделения АО "Казпочта" не вправе принимать заявления вкладчиков ликвидируемого АО "Эксимбанк Казахстан", рассматривать их и выплачивать возмещение.

"Вкладчики, которые не обратятся в АО "Казпочта" до 4 августа 2019 года, после завершения действия агентского соглашения вправе получить возмещение, подав соответствующее заявление непосредственно в КФГД", - сообщили в Нацбанке.

Физические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение денег, размещенных во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках в АО "Эксимбанк Казахстан". Возмещение будет выплачиваться из денежных средств АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) в пределах суммы остатка вклада, денег на банковском счете или на платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы гарантии по депозитам:

• 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте;

• 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте;

• 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Эксимбанк Казахстан" одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге – по депозиту в иностранной валюте).

Вознаграждение будет возмещаться в пределах суммы капитализированного вознаграждения по состоянию на 16 января 2019 года (выплаченного на депозитные счета, включая вклады, банковские счета или платежные карточки). Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге. Для расчета суммы возмещения применяется рыночный обменный курс на 16 января 2019 года.

В соответствии с законом "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" гарантийное возмещение по депозитам от имени КФГД будет выплачиваться через АО "Казпочта".

КФГД за счет средств специального резерва обеспечит АО "Казпочта" денежными средствами для выплаты возмещения вкладчикам АО "Эксимбанк Казахстан" в размере 248,9 миллионов тенге для выплаты всем 361 вкладчику банка.

Информация о порядке получения возмещения, а также об адресах филиалов и отделений АО "Казпочта", в которых будут приниматься заявления, будет опубликована для вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан" дополнительно.

Вкладчики могут обратиться за консультацией в Телеграм-чат @kdif_ask, в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460 или оставить запрос на веб-сайте КФГД www.kdif.kz.

16 января 2019 года Алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобу АО "Казахтелеком" на решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан". Таким образом, решение СМЭС от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан" 16 января 2019 года вступило в законную силу.

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