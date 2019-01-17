Одним из направлений политического курса в Казахстане является межконфессиональное согласие

Такое мнение высказал известный политолог Андрей Чеботарев.

Укреплением светских начал своей государственности Республика Казахстан отвечает критическим тенденциям в религиозной сфере. Такое мнение высказал известный политолог Андрей Чеботарев. МИА "Казинформ" предлагает вниманию читателей текст статьи казахстанского политолога.

"С самого начала процесса своего суверенного развития Казахстан провозгласил себя светским государством. Это предполагает, во-первых, что ни одна религия не может быть признана государственной или обязательной, а государственная политика проводится исключительно в интересах всего общества без отдачи каких-либо преимуществ в пользу определенных религий и их последователей. Во-вторых, равное отношение государства к религиозным конфессиям и объединениям на территории республики, а также невмешательство во внутренние дела этих объединений при условии осуществления ими деятельности, не противоречащей действующему законодательству.

Вместе с тем светский статус не означает полного дистанцирования государства от рассматриваемой сферы. Прежде всего, оно обеспечивает соблюдение конституционных прав граждан на свободу совести, определение религиозной принадлежности и защиту от любой дискриминации по признаку таковой. Одним из ключевых направлений официального политического курса в Казахстане является обеспечение межконфессионального согласия. В свою очередь, это предполагает формирование и внедрение в повседневную практику установок толерантного сознания и поведения.

Через уполномоченные органы государство вправе регулировать сферу религии. Это выражается главным образом в государственной регистрации религиозных объединений и лиц, занимающихся миссионерской деятельностью, проведении религиоведческой экспертизы учредительных и других документов религиозных объединений, осуществлении контроля за соблюдением законодательства в данной сфере, определении порядка строительства культовых сооружений и так далее. Действующий с 2011 года Закон "О религиозной деятельности и религиозных объединениях" направлен на совершенствование государственно-конфессиональных отношений, обеспечение устойчивости государства и снижение условий для использования религии в деструктивных целях.

Наконец, проявляя заметную активность на международной арене, Казахстан стал инициатором создания уникального института продвижения в глобальном масштабе ценностей межконфессионального согласия и межцивилизационного диалога. Таковым является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый в Астане с периодичностью один раз в три года. С 2003 по 2018 годы было проведено шесть данных съездов по актуальным вопросам взаимодействия представителей различных религий в интересах мирной и достойной жизни людей всей планеты.

Официально признавая культурную и историческую ценность религий, сочетающихся с духовным наследием народов Казахстана, государство осуществляет конструктивное взаимодействие с соответствующими религиозными объединениями и заинтересовано использовать их потенциал в интересах развития страны. Поэтому светский характер государства достаточно успешно сочетается с его активной деятельностью в сфере религии и межконфессиональных отношений. При всем этом проводится работа по укреплению светских принципов и устоев, что отвечает интересам всего казахстанского общества без какого-либо его деления по религиозным и иным признакам.

Очевидно, что такой подход Казахстана очень важен в условиях проявления негативных тенденций в религиозной сфере на глобальном и региональном уровнях. Прежде всего, в этой связи следует отметить нарастание противоречий и конфликтов между Западом и исламом. В определенной степени происходит то, о чем еще в первой половине 1990-х годов в своем известном произведении "Столкновение цивилизаций" отметил американский политолог Сэмюэль Хантингтон. Уверенность Запада в универсальности своих ценностей и стремление распространить их по всему миру наталкивается на активное сопротивление исламского мира, отличающегося высоким уровнем консерватизма и традиционализма.

Одной из форм такого сопротивления стали многочисленные проявления религиозно-политического экстремизма и терроризма. В данном случае речь идет об использовании ценностей и норм мусульманской религии в определенных политических целях, осуществляемых такими экстремистскими организациями, как "Аль-Каида", "Исламское государство", "Братья-мусульмане" и так далее. Они стремятся главным образом к свержению светских режимов в мусульманских странах, замене их на шариатское правление и созданию единого исламского государства (халифата).

К США, Великобритании и другим странам Запада данные организации относятся враждебно из-за их вмешательства в дела мусульманских стран, включая военное присутствие на территории Афганистана, Ирака и так далее. Запад для них является непримиримым оппонентом, препятствующим реализации ими своих целей. В аналогичном положении находится также Россия вследствие нестабильной ситуации на Северном Кавказе и военно-политической поддержки Сирии. В связи с этим рассматриваемые экстремистские структуры используют, в частности, идеологию джихада ("борьбы с неверными") для проведения терактов непосредственно в странах Запада и России.

Например, по данным Европола, с 2016 по 2017 годы общее количество совершенных, неудавшихся и сорванных терактов в странах Евросоюза увеличилось со 142 до 205. При этом теракты с участием "джихадистов" увеличились с 13 до 33. К тому же они превосходят аналогичные преступления, совершенные местными сепаратистами, право- и леворадикальными элементами, по своей жесткости, масштабам и количеству жертв. Как правило, "джихадисты" устраивают свои акции в местах большого скопления людей посредством совершения взрывов, наездов на транспортных средствах и так далее. Чаще всего их совершают одиночки, в том числе являющиеся гражданами стран ЕС. В некоторых случаях ответственность за те или иные теракты берут на себя определенные организации.

Другим серьезным фактором противоречий между исламом и Западом является миграционное давление на страны последнего. Особенно это испытывают государства Европы из-за увеличения притока беженцев и нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в связи с вооруженными конфликтами в данных регионах. Так, только в 2015 году на территорию Евросоюза оттуда прибыло 1 млн 800 тыс. человек. А за первое полугодие 2018 года было зафиксировано 60 тыс. 430 случаев нелегального пересечения границ ЕС.

При этом рассматриваемый процесс чреват трудностями интеграции мигрантов в новое общество и возникающими на этой почве конфликтами. Как правило, переселенцы из мусульманских стран расселяются в социально неблагоприятных районах европейских городов и формируют в них этнорелигиозные анклавы. При этом своим образом жизни и поведения многие из них, особенно представители молодежи, фактически бросают вызов ценностям и порядкам, принявшим их стран. В том числе это осуществляется посредством актов насилия. Среди наиболее известных случаев конфликтов выходцев из мусульманских государств с местными жителями и силами правопорядка в странах Европы можно отметить массовые беспорядки в Париже и его пригородах в 2005 и 2007 годах и Стокгольме в 2013 году, а также инциденты с нападениями на женщин в Кельне и других городах Германии в канун наступления 2016 года.

Имеют также место факты перехода данных негативных тенденций в межконфессиональную плоскость. В частности, в июле 2016 года произошло нападение на церковь Святого Стефана с убийством священника и взятием заложников в городе Сент-Этьен-дю-Рувре (Франция) двумя людьми арабского происхождения. А в феврале и мае 2018 года были совершены нападения на православные храмы с убийство прихожан в городах Кизляр и Грозный (Россия). Причем нередко экстремисты совершают провокационные нападения на своих единоверцев, как это, к примеру, произошло с терактом в отношении прихожан мечети в Квебек-Сити (Канада) в январе 2017 года.

Ответной реакцией на эти процессы стали проявления ксенофобии и особенно исламофобии в странах Запада и России. В том числе это выражается в различных дискриминационных действиях на официальном и бытовом уровнях, а также насильственных актах против мусульман и их культовых зданий. В частности, имела место серия нападений на мечети, хотя и обошедшихся без жертв, в нескольких городах Франции в январе 2015 года. В июне 2017 года житель Лондона совершил наезд на фургоне на группу людей, выходивших из мечети.

В некоторых случаях государственные и общественные структуры стран Запада допускают использование определенных прав и свобод в ущерб проводимой здесь же политике поддержания мультикультурализма и религиозной толерантности в обществе. Серьезными прецедентами в данном случае являются частые публикации в различных СМИ, задевающие религиозные чувства мусульман. Печальную известность в связи с этим получили "карикатурный скандал" в Дании в 2005-2006 годах и спровоцированный также публикациями карикатур на ислам и пророка Мухаммеда теракт в редакции журнала "Charlie Hebdo" в Париже в январе 2015 года.

Вместе с тем обострение "конфликта цивилизаций" сдерживается тем, что западные страны при всех указанных выше вызовах для их стабильности и безопасности не идут на пересмотр основных положений своей политики в сфере религии, миграции и так далее и стараются решать возникающие инциденты между мусульманами и представителями других конфессий в конструктивном русле. Со стороны же мира ислама отсутствует какая-либо консолидированная негативная позиция по отношению к Западу. Более того, ряд мусульманских стран заинтересованы в развитии хороших отношений с западными странами, а также поддерживают их в противодействии терроризму и экстремизму.

Проблема политизации сферы религии наблюдается также в рамках христианства и, в частности, православия. Так, политический конфликт между Россией и Украиной нашел свое отражение на положении фактически уже давно расколотого украинского православного сообщества, имеющего несколько автономно действующих друг от друга церквей. Недавнее создание Православной церкви Украины, обострившее отношения между Константинопольским и Московским патриархатами, откровенно лоббировалось властями данной страны. Ситуацию усугубляют взаимные споры и претензии церковных организаций по поводу принадлежности различных культовых зданий и иного имущества. Скорее всего, на выигрыш в "борьбе за паству" рассчитывает вновь созданная церковь, пользующаяся поддержкой украинских властей.

Отдельные страны мира также демонстрируют неспособность к проведению политики по обеспечению толерантности и согласия в сфере межконфессиональных отношений. Показательной в этом отношении стала ситуация в Мьянме, где в 2016-2017 годах наблюдалось обострение давнего этнорелигиозного конфликта между основным населением, исповедующим буддизм, и мусульманским меньшинством рохинджа. При этом данную ситуацию усугубляет то, что государство фактически выступило одной из сторон данного конфликта в поддержку буддистского большинства и тем самым неспособно быть в качестве арбитра, заинтересованного в конструктивном решении по урегулированию рассматриваемого конфликта. Не случайно, что действия правительства Мьянмы по отношению к рохинджа встретили резкую критику, в частности, со стороны ООН, США и Малайзии.

Негативные моменты в рассматриваемой сфере не обошли стороной и Казахстан. Тревожной тенденцией последних восьми лет стало активное распространение идей и ценностей ортодоксальных и радикальных течений в исламе и вовлечение казахстанцев в соответствующие структуры. Во многом этому способствуют имеющиеся социально-экономические проблемы, низкий уровень религиозной грамотности населения, недостатки морально-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. В результате формируется и развивается благодатная почва для проявления религиозного экстремизма и терроризма. В том числе наблюдается сращивание религиозных радикальных объединений с криминальными структурами. Военные конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии продолжают притягивать к себе определенное число казахстанцев из числа приверженцев так называемого "чистого ислама".

При всем этом именно принципиальная позиция руководства Казахстана по укреплению светских начал национальной государственности является основным фактором недопущения таких крайностей, как раскол общества и гражданские столкновения по религиозному признаку. Свой вклад в это вносят также уполномоченные госорганы и институты гражданского общества, ответственные за теоретическое обоснование и практическое продвижение ценностей диалога, согласия и толерантности в религиозной сфере.

Новая официальная идеологическая повестка, выдвинутая и реализуемая с 2017 года под руководством первого заместителя руководителя Администрации Президента РК Марата Тажина, серьезно затрагивает и сферу религии. Прежде всего, 20 июня того года была утверждена Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы. Этот документ направлен на совершенствование системы и механизмов данного направления деятельности государства и его органов в духе укрепления политической стабильности, светских принципов развития государства, межэтнического и межконфессионального согласия.

Еще в октябре 2016 года в ходе прошедшей в Москве Международной научно-практической конференции "Религия против терроризма" Марат Тажин, в частности, призвал четко разделять ислам как одну из ведущих мировых религий и терроризм как ключевую угрозу безопасности человечества. Данная установка отражена и в процессе реализации государственной политики в религиозной сфере. Так, в деятельности по профилактике и противодействию религиозному экстремизму задействованы и активно участвуют представители мусульманского духовенства и теологи.

Таким образом, на фоне отмеченных выше критических тенденций за рубежом Казахстан имеет хорошие возможности лишний раз продемонстрировать мировому сообществу созданную им модель межконфессионального согласия. Соответствующий казахстанский опыт заслуживает серьезного внимания и изучения заинтересованными официальными и негосударственными структурами разных стран мира".

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