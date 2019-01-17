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Доллар подешевел почти на 2 тенге на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,03 тенге.

Фото : Zakon.kz17 января 2019, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 376,03 тенге за доллар (-1,92 тенге), объем торгов – 52 млн долларов (+27 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,5565 тенге за юань (-0,2348 тенге), объем торгов – 1 150 тыс. юаней (+750 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 375,9-377,5 тенге, евро - 428,1-430,5 тенге, рос.рубля - 5,66-5,72 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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