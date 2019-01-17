Ростом нелегальных пунктов приема лома озадачен сенатор

По стране функционируют порядка 7000 приемных пунктов.

На пленарном заседании Сената Парламента РК Едил Мамытбеков обратился с запросом о проблемах рынка отходов и лома цветных и черных металлов к премьер-министру Сагинтаеву Бакытжану, передает Zakon.kz.

Стоит отметить, что поводом для данного депутатского запроса послужило обращение председателя ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии" (далее – ассоциация) В.Я. Дворецкого.

По информации ассоциации, металлофонд страны составляет от 150 до 250 млн тонн. Ежегодное ломообразование отходов и лома черных металлов превышает 5 млн тонн, а его сбор находится на уровне 3 – 3,5 млн тонн. При этом более 80% первичной заготовкой и сбором лома занимаются физические лица, которые фактически являются самозанятыми, а их количество составляет не менее 100 тысяч человек. Кроме того, по стране функционируют порядка 7000 приемных пунктов, из которых более 90% функционируют нелегально.

В 2017 году депутатами в налоговое законодательство были внесены изменения касательно деятельности по сбору, заготовке, хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и чёрных металлов.

По словам сенатора, для реализации новой системы управления отраслью необходимо было принять ряд подзаконных актов, проекты которых были предварительно согласованы с соответствующими уполномоченными органами. Данные проекты касались необходимости решения следующих вопросов:

Первое. Соответствия субъектов рынка определённым квалификационным требованиям, позволяющим производить товарный лом согласно Национальным стандартам.

Второе. Представления субъектами рынка в режиме реального времени отчетов уполномоченному органу о закупленном и реализованном ломе, что является требованием цифровизации экономики.

Третье. Оплаты спецпредприятиями, которых около 150, за физических лиц, реализующих лом, дополнительно без удержания из выплаченных ими денег подоходного налога, пенсионных отчислений, обязательного медицинского страхования. Таким образом, можно было бы нормативно легализовать не менее ста тысяч самозанятых сборщиков лома.

Четвертое. Создания при акиматах областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента (бывших лицензиаров) комиссии, куда вошли бы представители НПП "Атамекен" и отрасли, которые вели бы разъяснительную работу среди населения, осуществляли проверки субъектов рынка на соответствие квалификационным требованиям, мониторили легализацию самозанятых.

"Однако, уже начался 2019 год, но ни один из подзаконных актов не принят. Поэтому система в целом в данной отрасли по упорядочению субъектов рынка, их отчётности, легализации самозанятых, роста налоговых поступлений, к сожалению, не сработала. Если бы Министерство труда и социальной защиты населения в 2018 внесло норму, обязывающую субъектов рынка, ведущих закуп лома, оплачивать налоги за самозанятых, то с учётом имеющихся данных о ломозаготовке в 2018 году одних только пенсионных отчислений за самозанятых можно было бы получить не менее полутора миллиардов тенге", - отметил Мамытбеков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!