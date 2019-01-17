Все городские оперативные службы поднял по тревоге 70-летний пенсионер в Алматинской области

Почти час он пугал персонал местной больницы сообщениями о готовящемся в городе взрыве, диверсии, распространении опасной заразы.

В Алматинской области полицейские установили и задержали "телефонного шутника", который почти час держал в напряжении приграничный Жаркент, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В ночь с 16 на 17 января в центральную больницу Панфиловского района начали поступать телефонные звонки от неизвестного мужчины с сообщениями о готовящемся в городе взрыве, диверсии, распространении опасной заразы и т.д. Сообщения были отрывочными и имели несуразный характер. Тем не менее, поднятый по тревоге личный состав районной полиции совместно с другими силовиками организовали соответствующие проверочные и предупредительные мероприятия.

"При проверке все сообщения оказались ложными. В связи с чем были организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к их распространению. В итоге нами был задержан 70-летний пенсионер из соседнего поселка, который в состоянии алкогольного опьянения осуществлял эти звонки со своего телефона. Сейчас по факту согласно статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" начато досудебное расследование, в ходе которого будут выяснены все обстоятельства и причины, побудившие пожилого человека на подобный поступок", – сообщил заместитель начальника Управления по противодействию экстремизму ДП Алматинской области Алмас Жаксылыкбаев.

В ведомстве отметили, что расследование по факту поручено провести сотрудникам полиции Панфиловского района. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Также в пресс-службе добавили, что с начала текущего года это уже второй факт заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Первый был зарегистрирован 14 января в Карасайском районе, где неизвестный сообщил о бомбе, якобы заложенной в местном колледже. В течение двух суток преступление было раскрыто. Звонившей оказалась 30-летняя женщина из Капшагая. По факту также проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 273 УК РК.

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